У женщины изъяли более 40 кг осетровых в Актау

Местная жительница была задержана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Правопорядок» 28 августа в 26 микрорайоне сотрудниками управления по противодействию организованной преступности. Подробности предоставили в департаменте полиции региона, сообщает Lada.kz .

Фото департамента полиции региона

В ходе личного досмотра у гражданки было изъято 12 особей рыбы осетровых пород (весом 41 кг 30 г, с головой, без внутренностей).

Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и исчезающими видами животных, запрещенными к использованию).

Назначена ихтиологическая экспертиза, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Досудебное расследование осуществляет следственное подразделение уапвления полиции Актау.

Женщине может грозить штраф в размере до 3000 МРП (11 796 000 тенге) либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Подобные правонарушения нарушают экологическое законодательство и противоречат государственному принципу «Закон и порядок», направленному на охрану природы, биоресурсов и обеспечение устойчивого правопорядка, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее почти полтонны осетра изъяли у браконьера в Мангистау.