«Черное золото» обнаружили у жителя Актау оперативники

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре» у жителя Актау нашли контейнеры с черной икрой, передаёт Lada.kz .

Фото ДП МО

Как сообщили в ДП Мангистауской области, 14 мая в 6 микрорайоне Актау при личном досмотре 38-летнего мужчины обнаружены четыре пластиковые емкости с черной икрой. Общий вес дорогого деликатеса составил 2,2 кг.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных), проводятся следственные действия.

На одной из торговых площадок Казахстана стоимость килограмма черной икры стартует от 500 тысяч тенге. Продукт продается по граммам - например, 50 граммов предлагают купить за 26 тысяч тенге.