С чёрной икрой задержали жителя Актау

У жителя Актау изъяли икру краснокнижного осетра. На мужчину завели уголовное дело. Подробности инцидента Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Так, 22 апреля в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре-2026» сотрудниками департамента полиции Мангистауской области в одном из жилых комплексов 16 микрорайона Актау выявлен и задержан 26-летний гражданин.

При личном досмотре у подозреваемого были изъяты мобильный телефон и два пластиковых контейнера с веществом, похожим на икру осетровых видов рыб. Общий вес изъятого составил 1 килограмм 100 граммов, - сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено дело по статье 339 УК РК (Незаконный оборот редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, их частей и дериватов).

В настоящее время проводятся следственные действия, - заключили в ведомстве.

Согласно соответствующей статье, данное деяние наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (12 975 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества и с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.

Напомним, ранее в Мангистауской области пресекли факт незаконной перевозки рыбы осетровых пород. Инцидент произошел на въезде в село Умирзак.