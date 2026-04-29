С чёрной икрой задержали жителя Актау

Происшествия Лиана Рязанцева

У жителя Актау изъяли икру краснокнижного осетра. На мужчину завели уголовное дело. Подробности инцидента Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Кадр видео

Так, 22 апреля в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре-2026» сотрудниками департамента полиции Мангистауской области в одном из жилых комплексов 16 микрорайона Актау выявлен и задержан 26-летний гражданин.

При личном досмотре у подозреваемого были изъяты мобильный телефон и два пластиковых контейнера с веществом, похожим на икру осетровых видов рыб. Общий вес изъятого составил 1 килограмм 100 граммов, - сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено дело по статье 339 УК РК (Незаконный оборот редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, их частей и дериватов).

В настоящее время проводятся следственные действия, - заключили в ведомстве.

Согласно соответствующей статье, данное деяние наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (12 975 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества и с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.

Напомним, ранее в Мангистауской области пресекли факт незаконной перевозки рыбы осетровых пород. Инцидент произошел на въезде в село Умирзак. Подробнее по ссылке.

Комментарии

2 комментарий(ев)
camel
Когда начнут задерживать и штрафовать тех чиновников, которые не способствуют увеличению популяции осетров? кто препятствует свободной продаже икры населению по доступной цене? Икра должна стоить не дорого, икра должна быть на столе в каждой семье
29.04.2026, 15:53
дорожник
Похоже те времена ,когда в моем холодильнике стояла трехлитровая банка с черной икрой, ушли безвозвратно
29.04.2026, 04:49
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь