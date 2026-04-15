18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.08
558.28
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.04.2026, 16:44

В Актау задержали двоих мужчин с крупной партией осетрины

Происшествия Лиана Рязанцева

В Актау выявлен факт незаконной перевозки рыбы осетровых пород. Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, передаёт Lada.kz

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, двоих мужчин задержали 12 апреля около 18:44 в 12-м микрорайоне Актау возле одного из жилых домов.

В ходе проверки у подозреваемых на месте происшествия обнаружено и изъято в общей сложности 17 единиц продукции, предположительно осетровых пород.

Двое граждан подозреваются в незаконной перевозке рыбы осетровых пород. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 339 УК РК. В настоящее время проводятся досудебные следственные действия, - сообщили в полиции.  

Статья 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан - незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 3 000 МРП. В 2026 году 1 МРП составляет 3 932 тенге, таким образом максимальный штраф может достигать 11 796 000 тенге. Также предусмотрены альтернативные меры - исправительные работы в том же размере, общественные работы до 800 часов, ограничение или лишение свободы на срок до трёх лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определённые должности до пяти лет.

Напомним, ранее в Актау задержали машину с крупной партией осетрины. Автомобиль остановили на объездной дороге в районе МАЭК. В ходе осмотра в транспортном средстве обнаружили около 40 килограммов красной рыбы - всего 9 особей.

0
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь