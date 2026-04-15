В Актау задержали двоих мужчин с крупной партией осетрины

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, двоих мужчин задержали 12 апреля около 18:44 в 12-м микрорайоне Актау возле одного из жилых домов.

В ходе проверки у подозреваемых на месте происшествия обнаружено и изъято в общей сложности 17 единиц продукции, предположительно осетровых пород.

Двое граждан подозреваются в незаконной перевозке рыбы осетровых пород. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 339 УК РК. В настоящее время проводятся досудебные следственные действия, - сообщили в полиции.

Статья 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан - незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 3 000 МРП. В 2026 году 1 МРП составляет 3 932 тенге, таким образом максимальный штраф может достигать 11 796 000 тенге. Также предусмотрены альтернативные меры - исправительные работы в том же размере, общественные работы до 800 часов, ограничение или лишение свободы на срок до трёх лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определённые должности до пяти лет.

Напомним, ранее в Актау задержали машину с крупной партией осетрины. Автомобиль остановили на объездной дороге в районе МАЭК. В ходе осмотра в транспортном средстве обнаружили около 40 килограммов красной рыбы - всего 9 особей.