Жителю Мангистау грозит реальный срок за 10 осетров в багажнике

В Мангистауской области пресекли факт незаконной перевозки рыбы осетровых пород. Нарушение выявили сотрудники патрульной полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре-2026», передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу регионального департамента полиции.

Фото: департамент полиции Мангистауской области

Инцидент произошел на въезде в село Умирзак. Стражи порядка остановили автомобиль марки Lada Largus для проверки. В ходе осмотра в салоне транспортного средства обнаружили 10 экземпляров осетровых рыб общим весом 12,5 килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи статьи 339 УК РК. Санкция предусматривает ответственность за незаконную добычу, перевозку, хранение или сбыт редких видов животных, к которым относятся и осетровые.

Кроме того, нарушителю грозит штраф либо исправительные работы, либо ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. В отдельных случаях может применяться конфискация имущества.

В настоящее время по делу проводятся досудебные следственные действия.

