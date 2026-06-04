Деликатес с криминальным оттенком: в Мангистау изъяли крупную партию чёрной икры

В Мангистауской области пресечён факт незаконного хранения чёрной икры, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

фото пресс-службы ДП Мангистауской области

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области задержан 38-летний мужчина, подозреваемый в незаконном хранении чёрной икры.

В ходе проведения оперативных мероприятий на территории Мунайлинского района изъяты ёмкости с чёрной икрой общим весом более 5 килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных, а также их частями или дериватами.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается, говорят в полиции.