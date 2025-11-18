Крупный улов: в Актау мужчина перевозил в авто почти 300 кг осетрины

В Актау выявлен факт незаконного вылова осетрины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в 12-м микрорайоне города полицейские задержали мужчину, у которого обнаружили осетровую рыбу, предположительно, добытую незаконным путём, передает Lada.kz .

Фото: ДП МО

Под координацией природоохранной прокуратуры Мангистауской области сотрудники полиции совместно с инспекторами по охране природы осмотрели автомобиль марки Mitsubishi. В транспортном средстве была обнаружена рыба общим весом 287,7 килограмма. Вся рыба была изъята, помещена в специальный контейнер, оформлена соответствующим протоколом и передана в специализированную организацию рыбного хозяйства.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных).