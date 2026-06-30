Из инфекционной больницы - в реанимацию: родители двухлетней девочки в Актау обратились к властям

Родители двухлетней девочки утверждают, что ребенок поступил в инфекционную больницу с диагнозом «диарея», однако спустя несколько дней оказался в реанимации в крайне тяжелом состоянии с отказом почек. Семья требует сделать все возможное для спасения дочери, а вопросы о действиях медиков обещает поднимать позже. Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения, сообщает Lada.kz .

Фото девочки, которую перевели в реанимацию

В Сети распространяется информация о состоянии двухлетней девочки, которая, по словам родственников, 22 июня была госпитализирована в инфекционную больницу с диагнозом «диарея».

Как утверждают отец и бабушка ребенка, первоначально состояние девочки не вызывало опасений, однако 28 июня ее экстренно перевели в отделение реанимации областной детской больницы. По словам родных, у малышки отказали обе почки.

Семья записала видеообращение, находясь в управлении здравоохранения Мангистауской области. Родственники заявляют, что в период лечения ребенку не был своевременно поставлен правильный диагноз, а назначенная терапия не помогла предотвратить тяжелые осложнения.

При этом родители подчеркивают, что сейчас для них главное — не поиск виновных, а спасение жизни дочери.

Сейчас нам не до поиска виноватых. Потом обязательно нужно будет разобраться, почему не смогли вовремя поставить диагноз, почему назначались сильнодействующие препараты и почему состояние ребенка дошло до отказа почек. Сейчас самое важное - стабилизировать ее состояние и спасти жизнь, - говорят родственники.

В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что ребенок был госпитализирован с клиническими проявлениями энтероколита и с момента поступления получал лечение в соответствии с действующими клиническими протоколами Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По информации ведомства, состояние пациентки ежедневно контролировали лечащий врач и дежурный медицинский персонал. На 6 сутки заболевания были выявлены признаки ухудшения состояния и развитие отечного синдрома. После консультации врача-анестезиолога-реаниматолога девочку перевели в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

По результатам проведенного обследования ребенку был установлен диагноз «гемолитико-уремический синдром (ГУС)».

Гемолитико-уремический синдром является тяжелым осложнением ряда острых кишечных инфекций и обычно развивается спустя несколько дней после начала заболевания. На ранних стадиях болезни характерные клинические и лабораторные признаки синдрома могут отсутствовать, поэтому объективных оснований для постановки такого диагноза ранее не было. После ухудшения состояния ребенку провели дополнительные исследования, начали специализированное лечение и организовали телемедицинскую консультацию со специалистами республиканского научного центра. По итогам консультации лечебная тактика была скорректирована, - пояснили в управлении здравоохранения.

В настоящее время девочка продолжает получать специализированную медицинскую помощь под постоянным наблюдением врачей.