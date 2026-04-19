«Спартанские условия» в детской больнице Актау: питание, отсутствие воды и лечение возмущают родителей

На условия в инфекционном отделении детской больницы пожаловалась местная жительница. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Lada.kz .

Фото пациентки, улучшенное с помощью ИИ

В социальных сетях появилось обращение местной жительницы, которая вместе с дочерью находится на лечении в инфекционном отделении в 1 микрорайоне с 16 апреля.

По ее словам, ребенку предварительно диагностировали пневмонию, в день поступления был сделан рентген. Однако спустя несколько дней результаты с описанием, как утверждает женщина, предоставлены не были.

Основные претензии у нее, как и у остальных пациентов, связаны с бытовыми условиями.

«В больнице нет горячей воды. Здесь лежат маленькие дети, которых нужно мыть каждый день. Почему нет бойлеров или альтернативных решений?» — задается вопросом женщина.

Она также заявила, что в каше ребенка обнаружила металлическую скрепку.

Пользователи возмущены условиями в данной больнице, жалуются на отсутствие горячей воды, плохое питание и качество лечения, приводя личные негативные примеры. Многие требуют проверок.

Произошедшее прокомментировали в областной многопрофильной детской больнице.

Описание рентгеновских снимков проводится врачом-рентгенологом, а в экстренных случаях лечащий врач может ускорить процесс получения заключения, — ответили медики.

Также в больнице пояснили, что инфекционное отделение размещено на арендуемых площадях, и вопросы инженерной инфраструктуры, включая горячее водоснабжение, относятся к компетенции балансодержателя. Отсутствие горячей воды связано с ситуацией в городской сети — на данный момент подача отсутствует по всему городу.

Объект не оснащен резервной системой подогрева воды, так как зависит от централизованного теплоснабжения МАЭК-Казатомпром, — пояснили в медучреждении.

Что касается качества питания, медики сообщили, что ответственность за него несет поставщик. По факту инцидента с посторонним предметом направлено претензионное письмо.

Напомним, ранее местная жительница Жулдыз Азанова заявила о врачебной ошибке, после которой ее 13-летний сын оказался в тяжелом состоянии и впоследствии скончался.

Позже министерство здравоохранения РК инициировало масштабную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.