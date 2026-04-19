18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.52
553.75
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.04.2026, 13:11

«Спартанские условия» в детской больнице Актау: питание, отсутствие воды и лечение возмущают родителей

Общество | Сергей Кораблев

На условия в инфекционном отделении детской больницы пожаловалась местная жительница. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Lada.kz.

Фото пациентки, улучшенное с помощью ИИ

В социальных сетях появилось обращение местной жительницы, которая вместе с дочерью находится на лечении в инфекционном отделении в 1 микрорайоне с 16 апреля.

По ее словам, ребенку предварительно диагностировали пневмонию, в день поступления был сделан рентген. Однако спустя несколько дней результаты с описанием, как утверждает женщина, предоставлены не были.

Основные претензии у нее, как и у остальных пациентов, связаны с бытовыми условиями.

«В больнице нет горячей воды. Здесь лежат маленькие дети, которых нужно мыть каждый день. Почему нет бойлеров или альтернативных решений?» — задается вопросом женщина.

Она также заявила, что в каше ребенка обнаружила металлическую скрепку.

Пользователи возмущены условиями в данной больнице, жалуются на отсутствие горячей воды, плохое питание и качество лечения, приводя личные негативные примеры. Многие требуют проверок.

Произошедшее прокомментировали в областной многопрофильной детской больнице.

Описание рентгеновских снимков проводится врачом-рентгенологом, а в экстренных случаях лечащий врач может ускорить процесс получения заключения, — ответили медики.

Также в больнице пояснили, что инфекционное отделение размещено на арендуемых площадях, и вопросы инженерной инфраструктуры, включая горячее водоснабжение, относятся к компетенции балансодержателя. Отсутствие горячей воды связано с ситуацией в городской сети — на данный момент подача отсутствует по всему городу.

Объект не оснащен резервной системой подогрева воды, так как зависит от централизованного теплоснабжения МАЭК-Казатомпром, — пояснили в медучреждении.

Что касается качества питания, медики сообщили, что ответственность за него несет поставщик. По факту инцидента с посторонним предметом направлено претензионное письмо.

Напомним, ранее местная жительница Жулдыз Азанова заявила о врачебной ошибке, после которой ее 13-летний сын оказался в тяжелом состоянии и впоследствии скончался.

Позже министерство здравоохранения РК инициировало масштабную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

6
22
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Люди спрашивают почему нет альтернативного источника горячего водоснабжения, а они отвечают что подключены к сетям МАЭК. Включили дурочку или тупые? Говорят про плохое питание, а ответ - это же поставщик отвечает. Разве не вы его выбрали? Разбирайтесь со своим поставщиком продуктов, а за качество питания отвечает больница а не поставщик. Дурдом!
19.04.2026, 08:41
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

