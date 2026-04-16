«Они убили моего сына»: минздрав проводит проверку по факту смерти подростка в Мангистау

После смерти 13-летнего подростка министерство здравоохранения РК инициировало масштабную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщает Lada.kz .

Как сообщает пресс-служба минздрава, в связи со смертью несовершеннолетнего пациента из Актау, формируется состав комиссии для проведения всесторонней проверки.

В состав комиссии войдут заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля – главный медицинский инспектор, а также независимые эксперты.

Ранее, 19 февраля 2026 года, пациент был доставлен санитарной авиацией в АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» в Алматы для дальнейшего лечения. Несмотря на проведенные медицинские мероприятия, 13 апреля зафиксирован летальный исход.

Министерством здравоохранения уже проведены внеплановые проверки медицинских организаций Мангистауской области по факту оказания медицинской помощи пациенту.

В ходе проверки в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице выявлены следующие нарушения:

многократные отказы в госпитализации (17, 23 и 25 января 2026 года);

отсутствие проведения консилиумов;

неполный учет обращений пациента;

недостаточная оценка состояния;

несоблюдение клинических протоколов.

В Актауской городской поликлинике №2 установлены:

неполный сбор анамнеза;

отсутствие учета лабораторно-инструментальных данных;

расхождение диагноза с клинической картиной;

отсутствие очного осмотра при одном из обращений.

По итогам проверок к медицинским организациям применены дисциплинарные и экономические меры. Материалы направлены в правоохранительные органы, - сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что прокуратурой области возбуждено уголовное дело. Фондом социального медицинского страхования применены экономические санкции к Актауской городской поликлинике №2.

В ведомстве заверили, что обеспечение качества и безопасности медицинской помощи остается приоритетом. По итогам работы комиссии будут приняты дополнительные меры, направленные на недопущение подобных случаев в будущем.

Напомним, ранее местная жительница Жулдыз Азанова заявила о врачебной ошибке, после которой ее 13-летний сын оказался в тяжелом состоянии и впоследствии скончался.