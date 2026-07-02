К лечению трехлетней девочки в Актау подключили профессора-нефролога из Алматы

С 1 июля к лечению ребенка с редким осложнением после кишечной инфекции в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице подключился профессор, кандидат медицинских наук, врач-нефролог республиканского уровня, передает Lada.kz.

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Как сообщили в управлении здравоохранения, специалист прибыл в Актау по приглашению администрации больницы для оказания консультативной помощи в ведении сложного клинического случая.

После очного осмотра маленькой пациентки, изучения результатов лабораторных и инструментальных исследований профессор, как говорят в облздраве, подтвердил правильность выбранной местными врачами лечебной тактики и соответствие проводимой терапии действующим клиническим рекомендациям.

Уже состоялась повторная телемедицинская консультация со специалистами Национального научного центра материнства и детства. По итогам консилиума рекомендовано продолжить лечение в полном объеме, при необходимости проводить заместительную почечную терапию и сохранять постоянный мониторинг состояния ребенка.

По информации медиков, в настоящее время состояние ребенка находится на особом контроле администрации больницы, управления здравоохранения Мангистауской области и специалистов республиканского уровня. Отмечается положительная динамика, лечение продолжается в отделении реанимации под круглосуточным наблюдением врачей.

Напомним, маленькая пациентка 2023 года рождения была экстренно госпитализирована 22 июня с признаками острой кишечной инфекции. На шестые сутки заболевания ее состояние ухудшилось, после чего ребенка перевели в реанимацию. По результатам обследований врачи диагностировали гемолитико-уремический синдром — редкое, но крайне опасное осложнение, которое в отдельных случаях развивается после перенесенной кишечной инфекции.

В больнице отметили, что заболевание сложно выявить на ранней стадии, поскольку в первые дни оно не имеет специфических клинических признаков. После подтверждения диагноза схема лечения была скорректирована в соответствии с действующими клиническими протоколами.