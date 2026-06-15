Врачи в Мангистау остановили носовое кровотечение пациенту новым методом

Новую страницу в истории мангистауского здравоохранения открыли интервенционные эндоваскулярные хирурги. В областной многопрофильной больнице пациенту с носовым кровотечением проведено оперативное вмешательство без применения наркоза (под местной анестезией) и разрезов. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе медучреждения.

Хирург с пациентом. Фото автора

Молодой человек поступил в отделение оториноларингологии с упорным, трудно поддающимся лечению носовым кровотечением.

Кровотечение повторялось регулярно, в крови резко снизился уровень гемоглобина. Для его стабилизации пациенту было сделано переливание двух доз крови. Посовещавшись с интервенционным эндоваскулярным хирургом Кастером Байжанулы приняли решение об эмболизации сосудов носа (малоинвазивная эндоваскулярная операция, при которой врач блокирует артерии, питающие носовую полость), - рассказал Заманбек Калбаев, лечащий лор-врач.

Операция продолжалась около двух часов.

При таком диагнозе пациенту требуется срочная медицинская помощь, поскольку при частых кровотечениях организм начинает слабеть. В таких случаях проведение сложных открытых операций затруднительно и связано с высоким риском. После вмешательства кровотечение остановилось, состояние пациента стабилизировалось. Несколько дней назад мы провели аналогичную операцию 38-летнему мужчине, у которого так же было сильное кровотечение из носовой полости. Но именно малоинвазивное хирургическое вмешательство мы провели 18-летнему парню впервые, - отметил Кастер Байжанулы, эндоваскулярный хирург.

Врач напомнил, что жители области смогут получать высокоспециализированную медицинскую помощь по данному направлению в Мангистауской областной многопрофильной больнице, не выезжая в клиники Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.