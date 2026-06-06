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06.06.2026, 14:17

Головокружением страдает каждый пятый: врачи назвали основные причины

Новости Мира 0 523

Головокружение остается одной из самых распространенных жалоб пациентов во всем мире. По оценкам специалистов, с этим состоянием хотя бы раз сталкивается около 20% населения. Исследователи отмечают, что причины могут быть самыми разными — от проблем с внутренним ухом до заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, передаёт Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Головокружение входит в число наиболее распространенных симптомов, с которыми люди обращаются за медицинской помощью. По данным специалистов, различные формы этого состояния наблюдаются примерно у каждого пятого человека.

Медики отмечают, что головокружение не является самостоятельным заболеванием. Чаще всего оно служит симптомом определенных нарушений в работе организма. При этом пациенты могут по-разному описывать свои ощущения: одни жалуются на чувство вращения окружающих предметов, другие — на потерю равновесия, неустойчивость при ходьбе или предобморочное состояние.

Одной из наиболее частых причин специалисты называют нарушения в работе вестибулярного аппарата, расположенного во внутреннем ухе. Именно эта система отвечает за ориентацию человека в пространстве и поддержание равновесия.

Кроме того, головокружение может быть связано с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Снижение артериального давления, нарушения сердечного ритма и недостаточное кровоснабжение головного мозга способны вызывать приступы слабости и чувство потери устойчивости.

Среди других возможных причин врачи выделяют неврологические заболевания, последствия перенесенных инфекций, хронический стресс, тревожные расстройства, переутомление и недостаток сна.

Специалисты также обращают внимание, что риск появления головокружений увеличивается с возрастом. Особенно часто подобные жалобы встречаются у людей старше 60 лет.

Медики рекомендуют не игнорировать повторяющиеся приступы головокружения, особенно если они сопровождаются нарушением координации движений, ухудшением зрения, головной болью, онемением конечностей или потерей сознания. В таких случаях необходимо обратиться за медицинской помощью для установления точной причины симптомов.

По словам экспертов, своевременная диагностика позволяет выявить возможные заболевания на ранней стадии и подобрать необходимое лечение. В большинстве случаев после определения причины состояние пациента удается успешно скорректировать с помощью терапии и изменения образа жизни.

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