Штурм роддомов в Казахстане: из-за какого тренда в соцсетях врачи бросили работу и ушли в архивы

Казахстанские медицинские учреждения столкнулись с беспрецедентным наплывом запросов от любителей эзотерики. Из-за вирусного тренда в соцсетях архивариусы и врачи вынуждены бросать основную работу и вручную перебирать тысячи архивных справок, чтобы выяснить точные минуты рождения граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал .

Фото: кадр YouTube

Вирусный лайфхак из соцсетей: как e-Otinish стал «инструментом астрологов»

Причиной внезапного бюрократического кризиса в региональных управлениях здравоохранения стала обычная видеоинструкция в TikTok и Instagram. Одна из блогеров подробно расписала, как официально запросить архивные медицинские данные через государственный портал e-Otinish.

Казахстанцы быстро поняли, что государственная машина обязана отвечать на любые официальные обращения в строго установленные законом сроки. Пользователи начали массово отправлять заявки, чтобы скорректировать свои натальные карты. В соцсетях уже делятся первыми «успехами»: получив точные поминутные данные от роддомов, люди полностью пересчитывают свои астрологические прогнозы, утверждая, что результаты кардинально меняются.

Роддома под угрозой штрафов: позиция врачей

Для медицинского персонала этот тренд обернулся серьезной нагрузкой. Только в Костанайской области за две недели любители астрологии подали более 200 официальных заявлений, и поток продолжает расти (за последнюю неделю зарегистрировано еще 85 обращений). Запросы перенаправляются в перинатальные центры и районные больницы.

«По закону мы жестко ограничены в сроках предоставления ответов. Если мы не успеваем, на руководство и сотрудников накладываются дисциплинарные взыскания. В итоге медработники вместо выполнения своих прямых обязанностей вынуждены часами сидеть в архивах, поднимать старые бумажные талмуды, составлять официальные ответы и загружать их на платформу», — комментирует ситуацию Борис Аутенов, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Костанайской областной больницы.

В Управлении здравоохранения напоминают: информация о минутах рождения никак не влияет на качество текущей медицинской помощи. Руководитель отдела общественного здравоохранения Алия Бекенова призвала граждан к благоразумию, подчеркнув, что главная задача больниц — спасение жизней, а не обслуживание эзотерических хобби.

«Ценз» в 25 лет: кому архивы уже не помогут

Закон суров не только к врачам, но и к правилам хранения документов. Согласно медицинским регламентам Республики Казахстан, журналы родов и истории развития новорожденных хранятся в архивах больниц ровно 25 лет, после чего подлежат уничтожению.

Таким образом, все заявители старше 30 лет гарантированно получат отказ — их данных в больничных архивах физически не существует.

1. Юридическая коллизия и право на отказ: Юристы отмечают, что e-Otinish действительно обязывает госорганы отвечать на обращения граждан в течение 15 рабочих дней. Однако, согласно Кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», медицинская тайна и архивные данные предоставляются пациенту для целей лечения, установления диагноза или защиты его прав. Четкого регламента, обязаны ли больницы тратить человеко-часы на удовлетворение «любопытства», в законе нет. Если наплыв не спадет, Минздрав может ввести официальную платную услугу на архивные выписки немедицинского характера или законодательно ограничить такие запросы.

2. Почему минуты так важны для натальной карты? В профессиональной астрологии этот процесс называется ректификацией (установлением точного времени). Наша планета вращается вокруг своей оси, и каждые 4 минуты астрологическая сетка домов смещается на один градус. Ошибка даже в 10–15 минут может полностью «передвинуть» Луну или Асцендент в другой знак зодиака. Это кардинально меняет трактовку характера, финансовых перспектив и сферы карьеры. Именно поэтому астрологи отправляют клиентов в роддома — без точной минуты составить качественный прогноз невозможно.

На что смотрят звезды: зачем это нужно людям?

Натальная карта — это своего рода «космический паспорт», фиксирующий расположение планет на небе в момент первого вздоха человека. На основе этих координат астрологи пытаются предсказать судьбу и скрытые таланты.

По словам астролога Светланы Бармуты, сейчас натальные карты заказывают не только ради развлечения. Огромный пласт клиентов — это молодые родители. Они пытаются с помощью звезд определить вектор развития своих детей, понять особенности их психики, выбрать спортивные секции или будущую профессию, чтобы не ошибиться с воспитанием.