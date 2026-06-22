«Мы таких не лечим»: после визита в детскую больницу Актау семья вызвала полицию

Местная жительница Гулдана Кетибаева заявила, что ее 11-летней внучке отказали в оказании медицинской помощи в областной детской больнице. После безрезультатных попыток добиться помощи она вызвала полицию, написала заявление и обратилась в управление здравоохранения, сообщает Lada.kz .

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Инцидент произошел 21 июня в областной детской больнице в 26 микрорайоне.

Женщина рассказала, что привезла в больницу свою 11-летнюю внучку, которая жаловалась на сильную боль в ухе и практически ничего не слышала.

Нас направили на приём к дежурному ЛОР-врачу. После осмотра врач выписал направление и в грубой форме отправил нас на амбулаторное лечение по месту жительства, заявив, что таких пациентов здесь не лечат, - утверждает Гулдана Кетибаева.

По ее словам, поскольку обращение произошло в выходной день и поликлиника по месту жительства не работала, она попросила оказать ребенку хотя бы первую медицинскую помощь.

Несмотря на мои просьбы, доктор не оказал моей несовершеннолетней внучке никакой помощи. Боль в ухе была невыносимой, ребёнок практически ничего не слышал. Я пригласила заведующего отделением, однако и он не смог повлиять на ситуацию и также отказался оказать первую медицинскую помощь, - рассказала женщина.

После произошедшего бабушка вызвала сотрудников полиции, вместе с которыми проехала в управление полиции, где написала заявление по данному факту. Однако на сегодня, как утверждает женщина, обращение все еще не зарегистрировано.



Из-за жалоб внучки на сильную боль бабушке пришлось обратиться в частную клинику. Теперь женщина намерена взыскать с управления здравоохранения материальный и моральный ущерб.

За чистку уха нам пришлось заплатить 10 тысяч тенге в частной клинике, хотя эту процедуру могли провести и в областной больнице, - говорит Гулдана Кетибаева.

Сегодня, 22 июня, Гулдана Кетибаева обратилась в управление здравоохранения Мангистауской области.

Я потратила там около часа своего времени, но в итоге мне лишь сказали, что разберутся в ситуации, - сообщила женщина.

Редакция Lada.kz направила запрос в управление здравоохранения и департамент полиции региона.

Напомним, ранее местная жительница Жулдыз Азанова заявила о врачебной ошибке, после которой ее 13-летний сын оказался в тяжелом состоянии и впоследствии скончался.

После смерти подростка минздрав начал проверку.