Скандал в детской больнице Актау: власти сообщили о результатах проверки

После жалобы на условия в детской больнице в учреждение выехали представители управления здравоохранения. В областном акимате прокомментировали ситуацию с питанием, отсутствием горячей воды и результатами обследований, сообщает Lada.kz .

Руководитель управления здравоохранения, главный врач областной многопрофильной детской больницы и представители поставщика услуг выехали на место, где провели встречу с родителем пациента, проходящего лечение. В ходе проверки факты, изложенные в обращении, были рассмотрены.

По вопросу организации питания поставщику услуг вынесено строгое замечание с предупреждением о недопустимости повторения подобных нарушений. В случае выявления аналогичных фактов в дальнейшем будут приняты меры по расторжению договора в установленном порядке.

Касательно отсутствия горячего водоснабжения чиновники сообщили, что в настоящее время в городе проводятся плановые ремонтные работы, в связи с чем нижняя часть города отключена от горячей воды. На данный момент ведется взаимодействие с городским акиматом для оперативного решения вопроса и скорейшего восстановления горячего водоснабжения.

Относительно результатов рентгенологического исследования заключение было оформлено и внесено в медицинскую информационную систему (КМИС) в установленном порядке. Все данные исследования доступны лечащему врачу для дальнейшей интерпретации и назначения соответствующего лечения.

С родителем пациента проведена разъяснительная беседа, даны необходимые пояснения. Ситуация находится под контролем медицинской организации.

Напомним, на условия в инфекционном отделении детской больницы пожаловалась местная жительница.