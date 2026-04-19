Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
19.04.2026, 17:48

Скандал в детской больнице Актау: власти сообщили о результатах проверки

Общество Сергей Кораблев

После жалобы на условия в детской больнице в учреждение выехали представители управления здравоохранения. В областном акимате прокомментировали ситуацию с питанием, отсутствием горячей воды и результатами обследований, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

Руководитель управления здравоохранения, главный врач областной многопрофильной детской больницы и представители поставщика услуг выехали на место, где провели встречу с родителем пациента, проходящего лечение. В ходе проверки факты, изложенные в обращении, были рассмотрены.

По вопросу организации питания поставщику услуг вынесено строгое замечание с предупреждением о недопустимости повторения подобных нарушений. В случае выявления аналогичных фактов в дальнейшем будут приняты меры по расторжению договора в установленном порядке.

Касательно отсутствия горячего водоснабжения чиновники сообщили, что в настоящее время в городе проводятся плановые ремонтные работы, в связи с чем нижняя часть города отключена от горячей воды. На данный момент ведется взаимодействие с городским акиматом для оперативного решения вопроса и скорейшего восстановления горячего водоснабжения.

Относительно результатов рентгенологического исследования заключение было оформлено и внесено в медицинскую информационную систему (КМИС) в установленном порядке. Все данные исследования доступны лечащему врачу для дальнейшей интерпретации и назначения соответствующего лечения.

С родителем пациента проведена разъяснительная беседа, даны необходимые пояснения. Ситуация находится под контролем медицинской организации.

Напомним, на условия в инфекционном отделении детской больницы пожаловалась местная жительница.

Комментарии

2 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Насколько я понимаю в больницах должны быть независимые водо-, электроснабжения. Что значит в городе нет горячей воды? А, что получается прошедшие два года, когда в городе шла замена трубопровода и у жителей более полугода не было горячей воды, то и во всех больницах не было? Женщины после родов например не могли подмыться? А, больные с пневмонией мылись холодной водой и т.д. и т.п.? Действительно каменный век и отписка.
20.04.2026, 05:31
kot_85
kot_85
Живём в 21 веке. Давно уже пора установить бойлера в таких учреждениях. Жадность до добра не доводит.
19.04.2026, 14:32
Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь