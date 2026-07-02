В Актау спасатель вытащил молодого парня из воды

В МЧС рассказали об инциденте, произошедшем на одном из пирсов Актау 30 июня. Парень по неосторожности упал в море, и на помощь ему пришел спасатель, передает Lada.kz .

Илллюстративное фото автора

Во время проведения профилактической агитационной работы на побережье Каспийского моря спасатель оперативно-спасательного отряда МЧС Нурдаулет Иманбай предотвратил несчастный случай на воде. С пирса в море по неосторожности упал 20-летний молодой человек. Спасатель, используя специальное снаряжение, оперативно пришел ему на помощь, извлек из воды и доставил в безопасное место.

Медицинская помощь спасенному не потребовалась.

Напомним, в июне в Мангистауской области при отдыхе на воде утонули 9 человек.