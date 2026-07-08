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08.07.2026, 15:53

Водолазы, плавсредства и беспилотники: близ Актау продолжаются поиски пропавшего парня

Происшествия 0 4 572 Сергей Кораблев

Спасательная операция по поиску 18-летнего парня, пропавшего в свой день рождения, продолжается, сообщает Lada.kz 

Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области
Фото предоставили в ДЧС Мангистауской области

В ДЧС региона сообщили, что поиски 18-летнего парня продолжаются.

Задействованы 32 сотрудника, в том числе 11 человек оперативно-спасательного отряда, 4 единицы техники, 3 плавательных средства и 8 беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, к операции привлечены 5 водолазов и одна единица техники Военно-морских сил, а также 5 водолазов и одна единица техники пограничной службы КНБ Республики Казахстан.

Всего в поисково-спасательной операции участвуют 53 человека, 6 единиц техники, 3 плавательных средства, 10 водолазов и 8 беспилотных летательных аппаратов.

По данным спасателей, в районе поисков температура воздуха составляет +30°C, температура воды  +22°C, облачно, восточный ветер - 4 м/с.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, 18-летний Азамат Дуйсеханов пропал днем 7 июля в районе курортного отеля «O'Mir».

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