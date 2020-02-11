В 25 микрорайоне Актау сгорел автомобиль

Сообщение о том, что в 25 микрорайоне внутри бокса на СТО горит автомобиль, поступило на пост дежурного противопожарной службы Актау вчера, 10 февраля, в 20:27.Ликвидировать пожар, как рассказал Алибек Абилов, удалось в 20:48. Пострадавших и травмированных нет. Салон машина 1999 года выпуска сгорел полностью. А также бокс СТО полностью закопчен.- Причину возгорания выясняют дознаватели, - рассказал Алибек Абилов.Чтобы избежать пожара, спасатели рекомендуют:- вовремя проходить техосмотр;- устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах;- если установлено газовое оборудование, следует периодически проходить техосмотр в специализированной мастерской, а в случае появления запаха газа - немедленно обращаться к специалисту.