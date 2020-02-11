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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:29

Просмотров: 956

В 25 микрорайоне Актау сгорел автомобиль

Салон автомобиля марки Mercedes-Benz сгорел полностью. Пострадавших нет. Подробности происшествия сообщил младший лейтенант гражданской защиты Алибек Абилов, инженер управления по чрезвычайным ситуациям Актау.

Фото Алибека Абилова.
Сообщение о том, что в 25 микрорайоне внутри бокса на СТО горит автомобиль, поступило на пост дежурного противопожарной службы Актау вчера, 10 февраля, в 20:27.

В 25 микрорайоне Актау сгорел автомобиль


В 25 микрорайоне Актау сгорел автомобиль


В 25 микрорайоне Актау сгорел автомобиль


В 25 микрорайоне Актау сгорел автомобиль


Ликвидировать пожар, как рассказал Алибек Абилов, удалось в 20:48. Пострадавших и травмированных нет. Салон машина 1999 года выпуска сгорел полностью. А также бокс СТО полностью закопчен.

- Причину возгорания выясняют дознаватели, - рассказал Алибек Абилов.

Чтобы избежать пожара, спасатели рекомендуют:

- вовремя проходить техосмотр;
- устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах;
- если установлено газовое оборудование, следует периодически проходить техосмотр в специализированной мастерской, а в случае появления запаха газа - немедленно обращаться к специалисту.



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Комментарии ( 1 )

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  • Коммунист.
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:52
Чтобы избежать пожара, спасатели рекомендуют:
- вовремя проходить техосмотр;

lol Видимо Алибек не имеет свою машину и поэтому не знает,как у нас проходят техосмотр. rofl
 
 

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