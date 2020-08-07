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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:48

Просмотров: 427

В Мангистау с начала года возбуждено 47 уголовных дел по природоохранному законодательству

О результатах работы в области защиты растений и борьбы с браконьерством за семь месяцев 2020 года рассказали в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото из архива "Лады"
С начала года департаментом полиции, городским и районным отделами внутренних дел организован и проведен ряд мероприятий в области защиты растений и борьбы с браконьерством.

По данным полиции, с января по июль в Мангистауской области возбуждено 47 уголовных дел по природоохранному законодательству. По сравнению с прошлым 2019 годом отмечается снижение провонарушений.

- Из числа зарегистрированных преступлений - 15 фактов незаконного добывания рыбных ресурсов, других водных животных или растений (статья 335 УК РК), по незаконной охоте (статья 337 УК РК) - три факта, 29 фактов незаконного занятия редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами (статья 339 УК РК), - сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе полиции региона рассказали, что в соответствии с природоохранным законодательством выявлено 257 административных правонарушений и по ним составлены протоколы.

Из них:
- по нарушениям требований пользования животным миром и правил охоты (статья 382 КоАП РК) составлено 52 протокола, соответственно, правонарушителям выписаны штрафы на сумму 32 825 тенге и взыскано в доход государства 25 880 тенге;

- по нарушениям правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных (статья 383 КоАП РК) составлено 56 протоколов, наложено штрафов на сумму 792 840 тенге и взыскано 419 795 тенге;

- по нарушениям правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также сносу объектов инфраструктуры городов и населенных пунктов, уничтожению и порче зеленых насаждений (статья 505 КоАП РК) составлено 115 протоколов, наложено штрафов на сумму 493 670 тенге, взыскано 267 670 тенге.

В ведомстве также было отмечено, что у нарушителей природоохранного законодательства выявлено и изъято 2 090 кг осетровых видов рыб и один кг черной икры осетровых видов рыб.

- Сотрудники природоохранной полиции с начала года провели ряд рейдовых мероприятий. В целях профилактики нарушений законности и предупреждения правонарушений работают, не покладая рук, - отметил глава полиции региона Жанарбек Бактыбаев.



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