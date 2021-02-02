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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:13

Просмотров: 276

С начала года подростки в Актау совершили 315 административных правонарушений

За месяц на профилактический учёт поставили шестерых подростков, а также 14 неблагополучных семей, с которыми проводятся профилактические работы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта inform.kz
С начала года на профилактический учёт взяли шестерых подростков, а также 14 неблагополучных семей, с которыми проводятся профилактические работы.

Всего в соответствии с законом «О профилактике бытового насилия» выставлено девять защитных предписаний. В настоящее время на учёте в ювенальной полиции Актау состоят 55 подростков, а также 76 неблагополучных семей. Кроме того, сотрудники ювенальной полиции направили один материал на рассмотрение комиссии по защите прав подростков (КЗПН).

В Центр адаптации несовершеннолетних управления образования Мангистауской области находятся 15 подростков.

- Всего в соответствии со статьями Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» выявили 315 административных правонарушений по таким статьям как: «Допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время», «Мелкое хулиганство», «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения», «Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей», «Нарушение тишины», «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зелёных насаждений города и населённых пунктов», «Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения» и другие, - рассказали в полиции региона.

Сотрудниками ювенальной полиции департамента региона на постоянной основе проводятся профилактические и рейдовые мероприятия.

- Работа сотрудников строится на налаживании инспекторами доверительных отношений с несовершеннолетними, немало фактов, когда дети обращаются именно к инспектору, стесняясь обратиться к родителям. Мы не карательный орган, наша задача – защищать права и интересы детей. Огромная работа проводится с родителями, так как неблагополучие в семье – один из основных факторов девиантного поведения детей, формирование личности в большей степени происходит именно в семье. Родители должны быть для своих детей примером для подражания. Другая проблема – незанятость подростков в свободное от учёбы время, которая ведёт к совершению противоправных действий. Особое внимание уделяется выявлению несовершеннолетних, находившихся в ночное время без сопровождения законных представителей вне жилища, - отметили в пресс-службе ведомства.



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