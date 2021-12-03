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ЛАДА.kz » Происшествия

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:56

Просмотров: 1204

Нетрезвый водитель пытался уехать с места ДТП в Актау

Нетрезвый водитель совершил ДТП сегодня, 3 декабря, в 4 микрорайоне Актау. Ему грозит лишение прав. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Скрин видео
Дорожно-транспортное происшествие случилось между 4 и 4А микрорайонами.

- Вызов на пульт дежурного 102 управления полиции Актау поступил около 01:00 часов 3 декабря. На месте выяснилось, что водитель автотранспорта Kia Rio, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с рулевым управлением и врезался в бордюр. На законные требования полицейских выйти из машины мужчина отвечал отказом и хотел покинуть место ДТП. На водителя автотранспорта Kia Rio составлен административный протокол по часть 3 статьи 608 КоАП РК. Машина водворена на штрафстоянку, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.



Примечание: статья 608, часть 3 КоАП - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения. В качестве наказания предусмотрен административный арест на двадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.



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