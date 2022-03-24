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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:03

Просмотров: 281

Археолог Андрей Астафьев рассказал в новом видео о городище Кызылкала

Новое видео «Кызылкала - город тюрков» Андрей Астафьев опубликовал на своем Youtube-канале «Сокровища великой пустоши».

Кадр видео
Кызылкала, как рассказывает Андрей Астафьев, является единственным крупным городом нашего края эпохи средневековья.

- Появление и функционирование этого города на протяжении 300 лет в стороне от центров городской цивилизации парадоксально с точки зрения его расположения в глубинных районах кочевого мира Мангистау. Благодаря налаженному транзиту товаров из стран Азии в Восточную Европу, а также разработке местных сырьевых ресурсов, Кызылкалинское городище было богатым торгово-ремесляным центром с тесно налаженными связями с местным кочевнеческим сообществом. Эти особенности придают Кызылкале исключительный статус. И было бы большой ошибкой не пытаться отыскать упоминания об этом городе на странице трудов азиатских географов и историков эпохи средневековья, - говорит Андрей Астафьев.

Самые первые упоминания о Мангышлаке, как рассказывает археолог в своем видео, относятся к 11 веку.

- Тюркский филолог и лексикограф Махмут Кажгари пишет «Ман-Кышлак» - название местности в стране гузов. Этот же топоним указан на его круглой карте тюркского мира. Благодаря сообщению арабского летописца Ал-Хусайни известно уже об осаде в 1065 году Эмира Кавшута в крепости Манкашлаг войсками сельджукского правителя Алп-Арслана. Советский историк Сергей Агаджанов предполагал, что имя Эмира Кавшута — это некое олицетворение тюркского племени кыпчак. Я не случайно упомянул о кыпчаках Мангышлака. Скудные письменные источники позволяют исследователям предположить о распространении кыпчакской гегемонии на территории между Аральском и Каспийским морями в 11 веке и подчинении своей власти местных племен. Однако, каких-либо прямых свидетельств о пребывании этого народа на территории Мангистау мы пока не имеем, - говорит Андрей Астафьев.

Кызылкала, как говорит археолог, это поселение домонгольского времени. Здесь не найдено каких-либо материалов времен Золотой орды.

- В 2016 году появилось еще одно важное свидетельство из Кызылкалинской истории. В районе горы Шеркала, соседствующей с городищем, была выявлена торговая площадь. Одной из ценнейших находок с этого места являются золотые динары, - говорит Андрей Астафьев, - Торгово-денежные операции на Кызылкалинском городище прекратились в связи с нарушением товаропотока по трассам Евразийского торгового сообщения по средствам Волжско-Каспийского пути. Причиной тому явились разрушительные походы Чингисхана.





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