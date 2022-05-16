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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:36

Просмотров: 877

В Мангистауской области выросло число семей с доходами ниже стоимости продовольственной корзины

Мангистауская область вошла в тройку антилидеров по количеству домохозяйств, имеющих доходы ниже стоимости продовольственной корзины. В регионе число таких семей за год выросло больше, чем в три раза. Об этом сообщает Ranking.kz.

Иллюстративное фото из открытых источников
Как сообщает Ranking.kz, в Мангистауской области 726 домохозяйств имеет доходы ниже стоимости продовольственной корзины (годовой рост — в 3,1 раза). В этих домохозяйствах проживает 3,4 тысячи человек, что составило двукратный рост за год. И это третье место по стране в рейтинге антилидеров.

В разрезе регионов больше всего домохозяйств с доходами ниже стоимости продовольственной корзины проживает в Алматы: 869 домохозяйств — на 1,4 процента меньше, чем годом ранее. Среди антилидеров также оказалась Акмолинская область — 789 домохозяйств, плюс 13 процентов за год. В этих домохозяйствах проживает 3,7 тысяч человек, плюс 52,6 процента.

В целом, по итогам 2021 года 4,7 тысячи казахстанских домохозяйств имели доходы ниже стоимости продовольственной корзины, что на 10,2 процента меньше, чем годом ранее. В городах количество таких наиболее бедных домохозяйств сократилось на 16,3 процента за год, до 2,1 тысячи, а в сёлах — на 4,7 процента, до 2,6 тысячи.

Численность населения, проживающего в этих домохозяйствах, составила 28,1 тысячу человек — это на 8,1 процента меньше, чем годом ранее. В том числе численность горожан сократилась на 10,1 процента за год, до 12 тысяч человек, сельчан — на 6,5 процента, до 16,1 тысячи человек.

Среди этих 28,1 тысячи человек 23,3 тысячи человек живут в домохозяйствах, состоящих из пяти и более лиц, 3,4 тысячи человек — в домохозяйствах из четырех лиц, 1,1 тысячи человек — в домохозяйствах из трех лиц, 308 человек — в домохозяйствах из двух лиц. Самостоятельно не живёт никто.

В Мангистауской области выросло число семей с доходами ниже стоимости продовольственной корзины


Любопытно, что, согласно официальным данным, несмотря на незначительное сокращение количества домохозяйств, численность проживающего в них населения выросла сразу на 47,5 процента, до 6,5 тысяч человек.

В Мангистауской области выросло число семей с доходами ниже стоимости продовольственной корзины



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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 16:12
Еще кандасов посчитайте, которых ежегодно зовут в Казахстан, типа у нас жизнь лучше чем где либо.
 
 

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