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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:06

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На жалобы жителей Актау о частичном отоплении ответили в ГКП «КЖСА»

В Telegram-канал акимата Мангистауской области поступают жалобы касательно отсутствия отопления. В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и жилищной инспекции Актауского городского акимата рассказали, почему в некоторых квартирах нет отопления, и что делать в этом случае.
По словам заместителя руководителя «Каспий жылу, су арнасы» Исляма Усенова, отопление подали во все жилые дома города Актау. Сейчас проводятся наладочные работы, по этой причине некоторые горожане сталкиваются с отсутствием отопления.

фото из открытых источников
По словам Исляма Усенова, заместителя руководителя ГКП «Каспий жылу, су арнасы», отопление подали во все жилые дома Актау. Сейчас проводятся наладочные работы, по этой причине некоторые горожане сталкиваются с отсутствием отопления.

Кроме того, во время проведения проверок по факту обращений жильцов квартир зафиксированы случаи, когда у некоторых горожан перекрыты радиаторы. Это, в свою очередь, мешает подаче тепла.

- Если в вашей квартире тепло еще не дали, просим в первую очередь обращаться в КСК или ОСИ. Не исключено, что проблема связана с отключением в результате порыва. В ходе проверки были выявлены случаи, когда у некоторых жильцов квартир были перекрыты вентили, - рассказал Ислям Усенов, заместитель руководителя ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Руководитель жилищной инспекции Актауского городского акимата Нурадин Кучербаев призвал горожан быть в тесном контакте с соседями и обслуживающими организациями: ОСИ или КСК.

- Уважаемые жители и гости города. Мы видим все ваши жалобы и обращения по поводу отопления. Рабочая группа в составе специалистов из ГКП «Каспий жылу, Су арнасы», жилищной инспекции и обслуживающих организаций выезжает по адресам, где нет отопления. В ходе объезда мы видим случаи, когда, например у одного жильца перекрыты вентиля, из-за этого тепла нет по всему стояку. Если жильцы квартир будут взаимодействовать друг с другом и обслуживающей организацией – будь это ОСИ или КСК – вопрос с теплоснабжением будет решен оперативнее, - отметил Нурадин Кучербаев.

Если жильцы не могут дозвониться до обслуживающих организаций, жители Актау могут обратиться по номеру 109. Это круглосуточный единый контакт-центр, куда можно оставить заявку по коммунальным вопросам.



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