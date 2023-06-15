Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 15 Июня
+29...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.82 KZT
  • €1 = 490.04 KZT
  • 1 RUB = 5.39 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:48

Просмотров: 1034

Сезонная аллергия в Мангистау: о методах лечения рассказала врач-иммунолог

Ежегодно с наступлением тепла тысячи мангистаусцев сталкиваются с сезонной аллергией. О том, на какие растения у жителей Мангистау чаще проявляется аллергия, как и в какое время ее лучше лечить, рассказала аллерголог-иммунолог медцентра «Денсаулык» Карлыгаш Тумышева.

Фото: medep.ru
Когда ждать поллиноз


Поллиноз – это сезонная аллергия на пыльцу. Основная часть населения Мангистау страдает от поллиноза на сорные травы, которые цветут с июня.

- Сорные травы у нас цветут с июня, то есть уже сезон начался. Цветение этих трав продолжается до октября, порой включая октябрь, все зависит от того, когда начнутся дожди и пыльца полностью покроется влагой. У ряда пациентов обострение сезонного поллиноза начинается уже в апреле, когда начинают цвести деревья. Примерно у четверти населения есть аллергия на пыльцу деревьев и луговых трав. Сейчас начинается сезон сорных трав, - рассказывает аллерголог-иммунолог медцентра «Денсаулык» Карлыгаш Тумышева.

По словам специалиста, жители нашего региона страдают от аллергии на такие травы, как лебеда и марь белая. Нужно отметить, что лебеда имеет много разновидностей, в мире их насчитывается около 200, в нашей области растение представлено примерно 10 видами.

Сезонная аллергия в Мангистау: о методах лечения рассказала врач-иммунолог

Лебеда. Фото: ogorodsadovod.com


- Городское население в основном страдает от таких растений, как лебеда, марь белая, одуванчики, подорожник. Что касается амброзии и тимофеевки, то эти травы у нас встречаются в меньшей степени. Аллергия на эти растения в основном встречается у приехавших из Узбекистана, Каракалпакстана, Кавказа и России. На втором месте после лебеды стоит полынь. В основном от поллиноза на полынь страдают взрослые, которые работают в степи, на месторождениях, - уточняет специалист.

Сезонная аллергия в Мангистау: о методах лечения рассказала врач-иммунолог

Полынь. Фото: kccc.ru


Признаки поллиноза


Основные признаки: зуд глаз, покраснение склер глаз, чихание, заложенность носа, выделения из носа, острая нехватка воздуха из-за отека слизистой носа. Также идет аллергическое воспаление по носоглотке – зуд, першение, рефлекторный кашель по типу аллергического трахеита. В конечном итоге любой аллергический процесс может привести к астме, утверждает Карлыгаш Тумышева.

- Если не лечить аллергию в течение длительного времени, то это приводит к бронхиальной астме. А также аллергия может легко переходить из одной формы в другую. То есть, для человека, страдающего сезонной аллергией, употребление таких продуктов, как молоко, рыба, морепродукты, арахис, бобовые, красно-желтые цитрусовые, все кулинарные изделия, где есть пшеница, может привести к таким аллергическим реакциям, как крапивница, которая может переходить в отек Квинке. Также может присоединяться и аллергия на лекарства, антибиотики, жаропонижающие, комплекс витаминов, фито-сиропы. Самое ужасное, что аллергия на лекарства может привести к анафилактическому шоку, - объясняет Карлыгаш Тумышева.

Когда лечить поллиноз


На начальном периоде аллергия легко предается лечению. Но лечение нужно начинать перед началом цветения этих трав. Кроме того, аллергия легко поддается лечению у детей. Нередки случаи, когда у детей она проходит сама собой с возрастом. Однако в любом возрасте нужно обращаться к аллергологу, чтобы не запустить болезнь.

- В моей практике было много детей, которым поставили диагноз астма. Однако после лечения их астма уже не беспокоила. То есть нужно лечение и соблюдение всех рекомендаций врача. К сожалению, взрослые недооценивают аллергию и приходят, когда она уже в запущенном состоянии, потому что многие занимаются самолечением: начинают слушать советы других, искать информацию в интернете. Потом в конечном итоге уже приходят с осложненной формой, когда аллерген опустился в бронхи, - говорит врач-аллерголог.

Специалист советует приходить на лечение в любое время. По ее словам, диагностикой поллиноза нужно заниматься зимой. Но в Мангистауской области это очень короткий период, примерно две недели.

- Поэтому я считаю, что это не очень удобный метод. Я советую проводить молекулярную диагностику. Ее можно провести в лаборатории круглый год. Также существует АСИТ-терапия - введение пациенту специального препарата, который содержит микродозы аллергенов. Но у нас в Мангистауской области инъекционные методы не проводятся. Для этого нужен аллергологический центр, где должны работать не менее пяти врачей-аллергологов. При этом там должны быть сертифицированные медсестры, которые проводили бы высококвалификационные методы диагностики, и под наблюдением проводить АСИТ-терапию. Наши жители принимают АСИТ-терапию в виде бада, - заключила Карлыгаш Тумышева.

Таким образом, врач советует всем, кто страдает от аллергии, нужно обращаться к специалисту на ранних этапах, ведь тогда возможно полное излечение. Не нужно ждать, что заболевание пройдет само собой, так как это может привести к трудным последствиям, таким как бронхиальная астма.


Налья Глебова



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tim77712 (Посетители) Сегодня, 18:33
На ближе в Чакур, кварц кабинет находится в цокольном этаже.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Lite (Посетители) Сегодня, 18:30
Цитата: tim77712
кварцавание самое копеечное и действенное средство!


Где делаю? посоветую тем кто страдает
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Lite
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 18:24
Lite,
Моя супруга вообще с детства не сладкоежка и равнодушна к сахару и даже иногда ей противно, она больше соленное любит) А грибки в носоглотке в сезон пыльцы это факт потому большинство назальных спреев на основе морской или соленной воды и действуют они не как успокоительная слизистой а как корректный антисептик чтоб убрать раздражитель слизистой и кварцавание самое копеечное и действенное средство!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Lite (Посетители) Сегодня, 18:17
О методах лечения, в статье, кстати ни слова. Просто "приходите". Но не все спешат в больницу, в основном зная и понимая как там обстоят дела...

tim77712,

Не знаю можно ли назвать это излечением: с 6 до 11 лет просто не мог дышать летом. Это такая паника, очень страшные ощущения. Хрипы, писки прям как будто из лёгких шли. Дважды лежал в детской больнице по 20 с чем то дней.

Потом просто как рукой снял. Вот сегодня летает пух какой то, с каких то растений - половина знакомых чихают каждые пол минуты, двое дома сидят не выходя тоже с симптомами аллергии или даже астмы - я хоть бы что, даже сказал бы что лучше, чем обычно.

Причин просто не знаю - единственный момент лет 5 как не им добавленный сахар и сладкого в целом СИЛЬНО стараюсь избегать. Бывает нет, нет, так буквально крох чего то сладкого, но в целом полностью отказался. Две большие разницы становятся с человеком, кто ест сахар и теми, кто его не употребляют. От физической формы, до настроения. А детей сейчас сладким просто пичкают донельзя.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tim77712 (Посетители) Сегодня, 18:11
Аллергия не коем разе не лечится и не вылечивается. Все перечислянные симптомы сезонной аллергии от пыльцы ежегодно - много лет переносила и страдала моя супруга пока нам не посоветовали проходить курс кварцавания носоглотки. И ура это помогло, ежегодно как только начинаются симптомы мы бежим на кварц и достаточно три - четыре процедуры, после него как рукой снимает до следующего года. Оказывается не сам организм реагирует на эту пыльцу в виде аллергии а просто в этот период активизируются и развиваются грибки в носоглотке ( возможно они питаются этой пыльцой или их активизирует пыльца каким то образом) которые раздражают слизистую а кварцавание их уничтожает. И всем кому мы советовали были нам благодарны.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика