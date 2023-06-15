Сезонная аллергия в Мангистау: о методах лечения рассказала врач-иммунолог

Когда ждать поллиноз

Лебеда. Фото: ogorodsadovod.com

Полынь. Фото: kccc.ru

Признаки поллиноза

Когда лечить поллиноз

Поллиноз – это сезонная аллергия на пыльцу. Основная часть населения Мангистау страдает от поллиноза на сорные травы, которые цветут с июня.- Сорные травы у нас цветут с июня, то есть уже сезон начался. Цветение этих трав продолжается до октября, порой включая октябрь, все зависит от того, когда начнутся дожди и пыльца полностью покроется влагой. У ряда пациентов обострение сезонного поллиноза начинается уже в апреле, когда начинают цвести деревья. Примерно у четверти населения есть аллергия на пыльцу деревьев и луговых трав. Сейчас начинается сезон сорных трав, - рассказывает аллерголог-иммунолог медцентра «Денсаулык» Карлыгаш Тумышева.По словам специалиста, жители нашего региона страдают от аллергии на такие травы, как лебеда и марь белая. Нужно отметить, что лебеда имеет много разновидностей, в мире их насчитывается около 200, в нашей области растение представлено примерно 10 видами.- Городское население в основном страдает от таких растений, как лебеда, марь белая, одуванчики, подорожник. Что касается амброзии и тимофеевки, то эти травы у нас встречаются в меньшей степени. Аллергия на эти растения в основном встречается у приехавших из Узбекистана, Каракалпакстана, Кавказа и России. На втором месте после лебеды стоит полынь. В основном от поллиноза на полынь страдают взрослые, которые работают в степи, на месторождениях, - уточняет специалист.Основные признаки: зуд глаз, покраснение склер глаз, чихание, заложенность носа, выделения из носа, острая нехватка воздуха из-за отека слизистой носа. Также идет аллергическое воспаление по носоглотке – зуд, першение, рефлекторный кашель по типу аллергического трахеита. В конечном итоге любой аллергический процесс может привести к астме, утверждает Карлыгаш Тумышева.- Если не лечить аллергию в течение длительного времени, то это приводит к бронхиальной астме. А также аллергия может легко переходить из одной формы в другую. То есть, для человека, страдающего сезонной аллергией, употребление таких продуктов, как молоко, рыба, морепродукты, арахис, бобовые, красно-желтые цитрусовые, все кулинарные изделия, где есть пшеница, может привести к таким аллергическим реакциям, как крапивница, которая может переходить в отек Квинке. Также может присоединяться и аллергия на лекарства, антибиотики, жаропонижающие, комплекс витаминов, фито-сиропы. Самое ужасное, что аллергия на лекарства может привести к анафилактическому шоку, - объясняет Карлыгаш Тумышева.На начальном периоде аллергия легко предается лечению. Но лечение нужно начинать перед началом цветения этих трав. Кроме того, аллергия легко поддается лечению у детей. Нередки случаи, когда у детей она проходит сама собой с возрастом. Однако в любом возрасте нужно обращаться к аллергологу, чтобы не запустить болезнь.- В моей практике было много детей, которым поставили диагноз астма. Однако после лечения их астма уже не беспокоила. То есть нужно лечение и соблюдение всех рекомендаций врача. К сожалению, взрослые недооценивают аллергию и приходят, когда она уже в запущенном состоянии, потому что многие занимаются самолечением: начинают слушать советы других, искать информацию в интернете. Потом в конечном итоге уже приходят с осложненной формой, когда аллерген опустился в бронхи, - говорит врач-аллерголог.Специалист советует приходить на лечение в любое время. По ее словам, диагностикой поллиноза нужно заниматься зимой. Но в Мангистауской области это очень короткий период, примерно две недели.- Поэтому я считаю, что это не очень удобный метод. Я советую проводить молекулярную диагностику. Ее можно провести в лаборатории круглый год. Также существует АСИТ-терапия - введение пациенту специального препарата, который содержит микродозы аллергенов. Но у нас в Мангистауской области инъекционные методы не проводятся. Для этого нужен аллергологический центр, где должны работать не менее пяти врачей-аллергологов. При этом там должны быть сертифицированные медсестры, которые проводили бы высококвалификационные методы диагностики, и под наблюдением проводить АСИТ-терапию. Наши жители принимают АСИТ-терапию в виде бада, - заключила Карлыгаш Тумышева.Таким образом, врач советует всем, кто страдает от аллергии, нужно обращаться к специалисту на ранних этапах, ведь тогда возможно полное излечение. Не нужно ждать, что заболевание пройдет само собой, так как это может привести к трудным последствиям, таким как бронхиальная астма.