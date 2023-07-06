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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:12

Просмотров: 2628

Стройка возле «Caspian Riviera» в Актау: земельный участок вернут государству

Строительство здания возле отеля Caspian Riviera Grand Palace в 4А микрорайоне могут отменить из-за решения суда. Земельный участок под стройку предоставил Актауский отдел архитектуры и градостроительства, однако в департаменте по управлению земельными ресурсами по Мангистауской области нашли нарушения в действиях исполнительного органа и подали на него в суд.

Фото пользователя Сети
Земельный участок №41 в 4А микрорайоне, возле отеля Caspian Riviera Grand Palace, на котором ведется строительство оздоровительно-развлекательного комплекса, решением суда вернут в государственную собственность.

В городской администрации рассказали, что заказчик – ТОО «Caspian Riviera» - не нарушил правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур.

- Заказчиком соблюдены основные требования к процессу строительства, согласно статье 68 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», - отметили в городском отделе архитектуры и градостроительства.

Однако в областном акимате не согласились с доводами и подали в суд. Как оказалось, при принятии решения о предоставлении земельного участка в целях расширения основного участка ТОО «Caspian Riviera», со стороны акимата города были нарушены нормы статьи 48 и 109 Земельного кодекса Республики Казахстан.

- Предоставленный в целях расширения участок не прилегал к основному участку. В связи с этим, в пределах своей компетенции департамент по управлению земельными ресурсами по Мангистауской области направил исковое заявление в суд об отмене правоустанавливающих документов на земельный участок и возврате этого участка в государственную собственность, - пояснили в ведомстве.

Исковые требования департамента от 17 апреля 2023 года специализированный межрайонный экономический суд не удовлетворил. Не согласившись с доводами, указанными в решении суда первой инстанции, ведомство подало апелляционную жалобу в Мангистауский областной суд.

- Постановлением Мангистауского областного суда от 21 июня 2023 года апелляционная жалоба департамента была удовлетворена. Отменено решение суда первой инстанции и принято новое решение об удовлетворении требовании первоначального искового заявления, - добавили в ведомстве.

В августе 2021 года сообщалось, что акимат Актау предоставил отелю землю для расширения гостиничного комплекса. Позже, в городском акимате сообщили, что в связи с расширением отеля «Caspian Riviera Grand Palace» был выделен участок для строительства оздоровительно-развлекательного комплекса.

Разбирательства по поводу законности выделения участков под строительство в 4А микрорайоне ведутся с завидной регулярностью, напомним, что в 2018 году сообщалось, что 35-этажный комплекс, включающий в себя жилые квартиры, бизнес-центр и отель, планируют построить в Актау. Почти два года спустя, стало известно, что два жилых 22-этажных комплекса планирует возвести Арабская компания в 4А микрорайоне, напротив 37,38,39 и 40 домов 4 микрорайона. В марте 2020 года, жителей Актау даже пригласили на общественные слушания по вопросу строительства высоток в 4А микрорайоне.

Как оказалось, земля находится в частной собственности, а общественные слушания – формальность. Об этом сказал Жанболат Жакыпов, исполняющий обязанности начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата Актау в 2021 году.

В прошлом году в на побережье начались работы вопреки мнению горожан.



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Комментарии ( 3 )

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Альфарий (Посетители) Сегодня, 17:12
Заберут этот участок, а потом скажут: "ну уже ведь спилили скалы, чего добру пропадать". И построят там что-то другое. Видимо кому-то приглянулся этот кусок земли под свою застройку, вот и повернули схему. Сначала дали добро, потом когда самую опу уже выполнили решили отжать, типа не законно все было.
 
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  • elek
  • Альфарий
 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 16:05
Да, даже с трудом верится вообще во всю эту катавасию с постановлениями какого-то суда..это как по Станиславскому-Не верю!!!! Сколько якобы до этого было постановлений суда о сносе другого жилого объекта, что в 14 микрорайоне напротив 5 дома, а его не только не снесли,а стройка вовсю кипит и расширяется!!! И работают кстати и воскресные дни...так,что у нас такие же карманные суды...как говорится не подмажешь не поедешь...
 
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  • elek
  • синдбад
 Tor1m (Посетители) Сегодня, 14:10
Вы хоть видите, что они уже там все скалы спилили? И вы теперь хотите, что то остановить? Скорее солнце перестанет светит, чем эта стройка остановится...
 
 

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