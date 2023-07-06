Стройка возле «Caspian Riviera» в Актау: земельный участок вернут государству

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Земельный участок №41 в 4А микрорайоне, возле отеля Caspian Riviera Grand Palace, на котором ведется строительство оздоровительно-развлекательного комплекса, решением суда вернут в государственную собственность.
В городской администрации рассказали, что заказчик – ТОО «Caspian Riviera» - не нарушил правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур.
- Заказчиком соблюдены основные требования к процессу строительства, согласно статье 68 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», - отметили в городском отделе архитектуры и градостроительства.
Однако в областном акимате не согласились с доводами и подали в суд. Как оказалось, при принятии решения о предоставлении земельного участка в целях расширения основного участка ТОО «Caspian Riviera», со стороны акимата города были нарушены нормы статьи 48 и 109 Земельного кодекса Республики Казахстан.
- Предоставленный в целях расширения участок не прилегал к основному участку. В связи с этим, в пределах своей компетенции департамент по управлению земельными ресурсами по Мангистауской области направил исковое заявление в суд об отмене правоустанавливающих документов на земельный участок и возврате этого участка в государственную собственность, - пояснили в ведомстве.
Исковые требования департамента от 17 апреля 2023 года специализированный межрайонный экономический суд не удовлетворил. Не согласившись с доводами, указанными в решении суда первой инстанции, ведомство подало апелляционную жалобу в Мангистауский областной суд.
- Постановлением Мангистауского областного суда от 21 июня 2023 года апелляционная жалоба департамента была удовлетворена. Отменено решение суда первой инстанции и принято новое решение об удовлетворении требовании первоначального искового заявления, - добавили в ведомстве.
В августе 2021 года сообщалось, что акимат Актау предоставил отелю землю для расширения гостиничного комплекса. Позже, в городском акимате сообщили, что в связи с расширением отеля «Caspian Riviera Grand Palace» был выделен участок для строительства оздоровительно-развлекательного комплекса.
Разбирательства по поводу законности выделения участков под строительство в 4А микрорайоне ведутся с завидной регулярностью, напомним, что в 2018 году сообщалось, что 35-этажный комплекс, включающий в себя жилые квартиры, бизнес-центр и отель, планируют построить в Актау. Почти два года спустя, стало известно, что два жилых 22-этажных комплекса планирует возвести Арабская компания в 4А микрорайоне, напротив 37,38,39 и 40 домов 4 микрорайона. В марте 2020 года, жителей Актау даже пригласили на общественные слушания по вопросу строительства высоток в 4А микрорайоне.
Как оказалось, земля находится в частной собственности, а общественные слушания – формальность. Об этом сказал Жанболат Жакыпов, исполняющий обязанности начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата Актау в 2021 году.
В прошлом году в на побережье начались работы вопреки мнению горожан.
В городской администрации рассказали, что заказчик – ТОО «Caspian Riviera» - не нарушил правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур.
- Заказчиком соблюдены основные требования к процессу строительства, согласно статье 68 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», - отметили в городском отделе архитектуры и градостроительства.
Однако в областном акимате не согласились с доводами и подали в суд. Как оказалось, при принятии решения о предоставлении земельного участка в целях расширения основного участка ТОО «Caspian Riviera», со стороны акимата города были нарушены нормы статьи 48 и 109 Земельного кодекса Республики Казахстан.
- Предоставленный в целях расширения участок не прилегал к основному участку. В связи с этим, в пределах своей компетенции департамент по управлению земельными ресурсами по Мангистауской области направил исковое заявление в суд об отмене правоустанавливающих документов на земельный участок и возврате этого участка в государственную собственность, - пояснили в ведомстве.
Исковые требования департамента от 17 апреля 2023 года специализированный межрайонный экономический суд не удовлетворил. Не согласившись с доводами, указанными в решении суда первой инстанции, ведомство подало апелляционную жалобу в Мангистауский областной суд.
- Постановлением Мангистауского областного суда от 21 июня 2023 года апелляционная жалоба департамента была удовлетворена. Отменено решение суда первой инстанции и принято новое решение об удовлетворении требовании первоначального искового заявления, - добавили в ведомстве.
В августе 2021 года сообщалось, что акимат Актау предоставил отелю землю для расширения гостиничного комплекса. Позже, в городском акимате сообщили, что в связи с расширением отеля «Caspian Riviera Grand Palace» был выделен участок для строительства оздоровительно-развлекательного комплекса.
Разбирательства по поводу законности выделения участков под строительство в 4А микрорайоне ведутся с завидной регулярностью, напомним, что в 2018 году сообщалось, что 35-этажный комплекс, включающий в себя жилые квартиры, бизнес-центр и отель, планируют построить в Актау. Почти два года спустя, стало известно, что два жилых 22-этажных комплекса планирует возвести Арабская компания в 4А микрорайоне, напротив 37,38,39 и 40 домов 4 микрорайона. В марте 2020 года, жителей Актау даже пригласили на общественные слушания по вопросу строительства высоток в 4А микрорайоне.
Как оказалось, земля находится в частной собственности, а общественные слушания – формальность. Об этом сказал Жанболат Жакыпов, исполняющий обязанности начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата Актау в 2021 году.
В прошлом году в на побережье начались работы вопреки мнению горожан.