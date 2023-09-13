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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:18

Просмотров: 905

В Актау защитники животных возмущены условиями проведения биостерилизации бродячих собак

Зоозащитники Актау возмущены условиями временного содержания и биостерилизации бродячих собак. По их словам, компания, выигравшая тендер на отлов, стерилизацию, содержание, чипирование и вакцинацию, не имеет опыта и необходимых условий.

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В редакцию Lada.kz обратился житель Актау, который рассказал, что на сайте государственных закупок РК обнаружил информацию о проведении тендеров управлением сельского хозяйства Мангистауской области.

Согласно сайту государственных закупок управление сельского хозяйства Мангистауской области провели тендеры на услуги по отлову бродячих кошек и собак по городу и области – на сумму 6 365 803 тенге, услуги по временному содержанию животных - сумма лота - 4 429 911 тенге, услуги по идентификации безнадзорных и бродячих животных (мечение: бирки, чипы) - сумма лота - 905 357 тенге, услуги вакцинации и стерилизации бродячих (безнадзорных) домашних животных (собак и кошек) – сумма лота 17 883 933 тенге.

- Как вы знаете, в нашем городе и области очень остро стоит вопрос касательно бездомных животных. Как неравнодушный житель города нет-нет слежу и просматриваю тендеры. Все тендеры состоялись 3 сентября 2023 года. Договоры ещё не заключены, но срок оказания услуг до 31декабря 2023 года. Получается, что государство выделает эти суммы на четыре месяца. За четыре месяца в нашем городе будет реализована программа по отлову – передержке, социализации – стерилизации – идентификации с внесением в государственную базу данных – и вакцинации бездомных животных и выпуску их обратно? – задаётся вопросом житель Актау.


Волонтеры зоозащитники Актау в свою очередь возмущены условиями временного содержания и биостерилизации бродячих собак. По их словам, собак отлавливают с особой жестокостью и содержат в непригодных условиях.

- За 10 лет работы нашей организации, ни одно животное не было вот так «отловлено», ни одно животное мы не усыпляли лекарством адилин. Ни одному животному мы не сломали лапу, не вывернули шею и не разбили мордочку животному. А было всякое, приходилось из выгребной ямы вытаскивали щенят и доставать из-под автомобилей агрессивных, больных, больших и маленьких, псов, выброшенных после боёв. Доставали без спецсредств, без ружей, удавок и петлей. Поэтому хочется спросить у тех, кто решил заняться этим «бизнесом» -вы вообще представляете, что такое биостерилизация? Это не иголочкой ткнуть и ваткой помазать — это операция и сложная. И не каждый ветеринар ее сделает, а может лишь искалечит живое существо. Нужны условия - подготовка к операции, медосмотр, сама процедура, восстановление под наблюдением. Может, хватит играть в самодеятельность? Мы категорически против этого абсурда-проводить тендеры на отлов, стерилизации, содержание, чипирование и вакцинации! Эти процедуры должны проводиться комплексно, без всяких тендеров. Мы призываем власти отменить эту практику, именно в вопросе реализации Закона «Об ответственном обращении с животными» и создать стабильную базу с нормальными условиями, с медкабинетами, карантинными зонами, кухнями со светом и водой. А не просто территория с привезенными со свалки вольерами, - говорит зоозащитница, директор фонда и приюта «Шанс» Ирина Болатова.




Ирина Болатова также отметила, что компания, выигравшая тендер, без согласования заняла территорию участка земли, который ранее акиматом был выделен фонду «Шанс» под строительство приюта.

Волонтёр инициативной группы «Пушистое счастье Актау» Татьяна также отметила, что сомневается в компетентности работников компании, которая выиграла тендер.

- Когда я узнала, что собаки содержаться без еды и воды. Я сразу же поехала на участок их передержки. Там собаки сидят в клетках, у них нет ни воды, ни еды, ни мисок для еды. Если честно мне не понятно, как и кто будет проводить этим бедным животным стерилизацию и чипирование. Какими нитками, под каким наркозом, после операция нужны условия для передержки. Мне если честно просто жалко собак, так как скорее всего выделенных денег не хватит на все эти процедуры и животных будут только калечить, - сказала зоозащитница Татьяна.


В управлении сельского хозяйства Мангистауской области сообщили, что тендер выиграл индивидуальный предприниматель «Redmaya». С данным ИП 6 сентября были заключены договора на услуги: на отлов, временное содержание, идентификацию безнадзорных и бродячих животных, вакцинацию и стерилизацию.

- В соответствии с договором отлов осуществляется с использованием средств, не наносящих вреда животным. Временное содержание бродячих (безнадзорных) домашних животных осуществляется в приютах и пунктах временного содержания. Стерилизация осуществляется специалистами в области ветеринарии (квалифицированным по этому поводу лицом) в специально оборудованном помещении. После стерилизации бездомных животных содержат в стационаре, оборудованном ограждениями (сетками, отсеками), в которых созданы условия для ухода. После чипирования поставщик услуг вносит результаты идентификации в соответствующую базу данных, - сообщили в управлении сельского хозяйства Мангистауской области.

Жители Актау могут обратиться в службу отлова бездомных животных позвонив по телефонам: 8 701 666 3575 и 8 701 440 4409.



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Комментарии ( 4 )

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velldr (Посетители) Сегодня, 19:08
Эта тендерная система убьёт наше государство. А страну растащат на куски особо нуждающиеся как стая голодных собак.

Зачем вы тендер провели? Почему в тендерной документации не указали всех требований к такого рода службе?
Вообще не тендер нужен, а нужно учереждать эту службу и должна быть она государственная.
Или создать новое подразделение в существующем гос. органе.
 
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jokerok (Посетители) Сегодня, 18:45
Главное на Госзакупках поставить поменьше цену! stena

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • тишка
  • Papirosso
 Sara19k (Посетители) Сегодня, 17:08
как же вы не поймёте- деньги не пахнут,животные- не люди....даже если бы "люди"- за них никто не спросит!

Всё мычите что "у них хорошо,правильно,по закону".А может быть у них хорошо,потому что вас там нет.А вы здесь-и портите нам всё!
 
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  • Sara19k
  • Papirosso
 тишка (Посетители) Сегодня, 16:51
" И только от жизни, от жизни бродячей, собака бывает кусачей" Слова из песни. Как можно относиться с жестокостью к нашим меньшим братьям? видимо не все это понимают, потому и бьют палками и убивают животных в нашем городе, а потом жалуются, что кусают. Закон принят, но кто то не умеет его читать, к сожалению. Если человека поместить в клетку и не кормить, что будет? не выживет. так и собаки могут не дотянуть до этого дня, когда их стерилизуют и прочипируют..
 
 

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