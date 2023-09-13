В Актау защитники животных возмущены условиями проведения биостерилизации бродячих собак

- Как вы знаете, в нашем городе и области очень остро стоит вопрос касательно бездомных животных. Как неравнодушный житель города нет-нет слежу и просматриваю тендеры. Все тендеры состоялись 3 сентября 2023 года. Договоры ещё не заключены, но срок оказания услуг до 31декабря 2023 года. Получается, что государство выделает эти суммы на четыре месяца. За четыре месяца в нашем городе будет реализована программа по отлову – передержке, социализации – стерилизации – идентификации с внесением в государственную базу данных – и вакцинации бездомных животных и выпуску их обратно? – задаётся вопросом житель Актау.

- За 10 лет работы нашей организации, ни одно животное не было вот так «отловлено», ни одно животное мы не усыпляли лекарством адилин. Ни одному животному мы не сломали лапу, не вывернули шею и не разбили мордочку животному. А было всякое, приходилось из выгребной ямы вытаскивали щенят и доставать из-под автомобилей агрессивных, больных, больших и маленьких, псов, выброшенных после боёв. Доставали без спецсредств, без ружей, удавок и петлей. Поэтому хочется спросить у тех, кто решил заняться этим «бизнесом» -вы вообще представляете, что такое биостерилизация? Это не иголочкой ткнуть и ваткой помазать — это операция и сложная. И не каждый ветеринар ее сделает, а может лишь искалечит живое существо. Нужны условия - подготовка к операции, медосмотр, сама процедура, восстановление под наблюдением. Может, хватит играть в самодеятельность? Мы категорически против этого абсурда-проводить тендеры на отлов, стерилизации, содержание, чипирование и вакцинации! Эти процедуры должны проводиться комплексно, без всяких тендеров. Мы призываем власти отменить эту практику, именно в вопросе реализации Закона «Об ответственном обращении с животными» и создать стабильную базу с нормальными условиями, с медкабинетами, карантинными зонами, кухнями со светом и водой. А не просто территория с привезенными со свалки вольерами, - говорит зоозащитница, директор фонда и приюта «Шанс» Ирина Болатова.

- Когда я узнала, что собаки содержаться без еды и воды. Я сразу же поехала на участок их передержки. Там собаки сидят в клетках, у них нет ни воды, ни еды, ни мисок для еды. Если честно мне не понятно, как и кто будет проводить этим бедным животным стерилизацию и чипирование. Какими нитками, под каким наркозом, после операция нужны условия для передержки. Мне если честно просто жалко собак, так как скорее всего выделенных денег не хватит на все эти процедуры и животных будут только калечить, - сказала зоозащитница Татьяна.

- В соответствии с договором отлов осуществляется с использованием средств, не наносящих вреда животным. Временное содержание бродячих (безнадзорных) домашних животных осуществляется в приютах и пунктах временного содержания. Стерилизация осуществляется специалистами в области ветеринарии (квалифицированным по этому поводу лицом) в специально оборудованном помещении. После стерилизации бездомных животных содержат в стационаре, оборудованном ограждениями (сетками, отсеками), в которых созданы условия для ухода. После чипирования поставщик услуг вносит результаты идентификации в соответствующую базу данных, - сообщили в управлении сельского хозяйства Мангистауской области.



В редакцию Lada.kz обратился житель Актау, который рассказал, что на сайте государственных закупок РК обнаружил информацию о проведении тендеров управлением сельского хозяйства Мангистауской области.Согласно сайту государственных закупок управление сельского хозяйства Мангистауской области провели тендеры на услуги по отлову бродячих кошек и собак по городу и области – на сумму 6 365 803 тенге, услуги по временному содержанию животных - сумма лота - 4 429 911 тенге, услуги по идентификации безнадзорных и бродячих животных (мечение: бирки, чипы) - сумма лота - 905 357 тенге, услуги вакцинации и стерилизации бродячих (безнадзорных) домашних животных (собак и кошек) – сумма лота 17 883 933 тенге.Волонтеры зоозащитники Актау в свою очередь возмущены условиями временного содержания и биостерилизации бродячих собак. По их словам, собак отлавливают с особой жестокостью и содержат в непригодных условиях.Ирина Болатова также отметила, что компания, выигравшая тендер, без согласования заняла территорию участка земли, который ранее акиматом был выделен фонду «Шанс» под строительство приюта.Волонтёр инициативной группы «Пушистое счастье Актау» Татьяна также отметила, что сомневается в компетентности работников компании, которая выиграла тендер.В управлении сельского хозяйства Мангистауской области сообщили, что тендер выиграл индивидуальный предприниматель «Redmaya». С данным ИП 6 сентября были заключены договора на услуги: на отлов, временное содержание, идентификацию безнадзорных и бродячих животных, вакцинацию и стерилизацию.