Что будет цвести на бывшем поле пластиковых тюльпанов в Актау

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После демонтажа инсталляции «Цветочное поле» на площади «Ынтымак» в 11 микрорайоне в июне позапрошлого года были высажены розы.
Этой весной цветы уже начали распускаться. В ТОО «Green City Aktau» отметили, что на участке вырастут порядка 300 роз.
Розы многолетние. За ними ведется постоянный уход и полив, заверили озеленители.
Напомним, в Актау напротив здания областного акимата осенью 2021 года установили светодиодные искусственные тюльпаны.
«Цветы» вызвали бурю негодования у жителей Актау и за его пределами. Меньше чем через неделю конструкция стала приходить в негодность. Авторы проекта обвинили в этом вандалов.
Экс-аким Актау Нурдаулет Килыбай сообщил, что на согласование ему приносили совсем другой эскиз. По его словам, изначально вместо цветочного поля планировалось установить LED–экраны, чтобы пускать на них поздравительные тексты. Так как технически это сделать было непросто, автор «Цветочного поля» предложил свой проект - светящиеся пластиковые тюльпаны, которые должны были транслировать слова.
Благодарность за пластиковые тюльпаны «прилетела» акиму Актау из Африки.
Позже была опубликована смета расчёта стоимости материалов инсталляции «Цветочное поле».
В ноябре 2021 года инсталляцию начали демонтировать для проведения ремонта.
Аким Мангистау Нурлан Ногаев заявил, что пластиковые тюльпаны установили по желанию жителей.
В декабре 2021 года поле присыпало песком после пыльной бури.
Инсталляция «Цветочное поле» пострадала и в период январских событий 2022 года. Дети использовали ее в качестве горки.
В феврале того же года конструкцию окончательно демонтировали.
Нурдаулет Килыбай предложил установить на этом месте композицию с названием города, и предоставил два эскиза.
Этой весной цветы уже начали распускаться. В ТОО «Green City Aktau» отметили, что на участке вырастут порядка 300 роз.
Розы многолетние. За ними ведется постоянный уход и полив, заверили озеленители.
Напомним, в Актау напротив здания областного акимата осенью 2021 года установили светодиодные искусственные тюльпаны.
«Цветы» вызвали бурю негодования у жителей Актау и за его пределами. Меньше чем через неделю конструкция стала приходить в негодность. Авторы проекта обвинили в этом вандалов.
Экс-аким Актау Нурдаулет Килыбай сообщил, что на согласование ему приносили совсем другой эскиз. По его словам, изначально вместо цветочного поля планировалось установить LED–экраны, чтобы пускать на них поздравительные тексты. Так как технически это сделать было непросто, автор «Цветочного поля» предложил свой проект - светящиеся пластиковые тюльпаны, которые должны были транслировать слова.
Благодарность за пластиковые тюльпаны «прилетела» акиму Актау из Африки.
Позже была опубликована смета расчёта стоимости материалов инсталляции «Цветочное поле».
В ноябре 2021 года инсталляцию начали демонтировать для проведения ремонта.
Аким Мангистау Нурлан Ногаев заявил, что пластиковые тюльпаны установили по желанию жителей.
В декабре 2021 года поле присыпало песком после пыльной бури.
Инсталляция «Цветочное поле» пострадала и в период январских событий 2022 года. Дети использовали ее в качестве горки.
В феврале того же года конструкцию окончательно демонтировали.
Нурдаулет Килыбай предложил установить на этом месте композицию с названием города, и предоставил два эскиза.