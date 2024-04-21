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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:44

Просмотров: 444

Что будет цвести на бывшем поле пластиковых тюльпанов в Актау

О нынешнем состоянии бывшего «Цветочного поля» из пластиковых тюльпанов рассказали в подрядной компании ТОО «Green City Aktau».

Фото автора
После демонтажа инсталляции «Цветочное поле» на площади «Ынтымак» в 11 микрорайоне в июне позапрошлого года были высажены розы.

Что будет цвести на бывшем поле пластиковых тюльпанов в Актау


Этой весной цветы уже начали распускаться. В ТОО «Green City Aktau» отметили, что на участке вырастут порядка 300 роз.

Что будет цвести на бывшем поле пластиковых тюльпанов в Актау


Розы многолетние. За ними ведется постоянный уход и полив, заверили озеленители.

Что будет цвести на бывшем поле пластиковых тюльпанов в Актау


Напомним, в Актау напротив здания областного акимата осенью 2021 года установили светодиодные искусственные тюльпаны.

«Цветы» вызвали бурю негодования у жителей Актау и за его пределами. Меньше чем через неделю конструкция стала приходить в негодность. Авторы проекта обвинили в этом вандалов.

Что будет цвести на бывшем поле пластиковых тюльпанов в Актау


Экс-аким Актау Нурдаулет Килыбай сообщил, что на согласование ему приносили совсем другой эскиз. По его словам, изначально вместо цветочного поля планировалось установить LED–экраны, чтобы пускать на них поздравительные тексты. Так как технически это сделать было непросто, автор «Цветочного поля» предложил свой проект - светящиеся пластиковые тюльпаны, которые должны были транслировать слова.

Благодарность за пластиковые тюльпаны «прилетела» акиму Актау из Африки.

Позже была опубликована смета расчёта стоимости материалов инсталляции «Цветочное поле».

В ноябре 2021 года инсталляцию начали демонтировать для проведения ремонта.

Что будет цвести на бывшем поле пластиковых тюльпанов в Актау


Аким Мангистау Нурлан Ногаев заявил, что пластиковые тюльпаны установили по желанию жителей.

В декабре 2021 года поле присыпало песком после пыльной бури.

Что будет цвести на бывшем поле пластиковых тюльпанов в Актау


Инсталляция «Цветочное поле» пострадала и в период январских событий 2022 года. Дети использовали ее в качестве горки.

Что будет цвести на бывшем поле пластиковых тюльпанов в Актау


В феврале того же года конструкцию окончательно демонтировали.

Что будет цвести на бывшем поле пластиковых тюльпанов в Актау


Нурдаулет Килыбай предложил установить на этом месте композицию с названием города, и предоставил два эскиза.

Что будет цвести на бывшем поле пластиковых тюльпанов в Актау



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Комментарии ( 2 )

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Феникс (Посетители) Сегодня, 21:07
Вот и замечательно,хорошо что многолетние растения высаживают правильное решение! Если будет должный уход то очень красиво получится! А то как вспомню тюльпаны и надпись "С Новым годЫм" так прям срамота какая то, по другому не скажешь.
 
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  • Космос
 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 19:54
Нурдаулет Килыбай предложил установить на этом месте композицию с названием города, и предоставил два эскиза.
Может хватит камни сажать. И так кругом песок да камни. Научитесь нормально сажать деревья. Да по больше.
Аким Мангистау Нурлан Ногаев заявил, что пластиковые тюльпаны установили по желанию жителей.
Враньё.Сколько жителей было недовольны вашими пластиковыми тюльпанами. И сколько денег ушло коту под хвост.
 
 

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