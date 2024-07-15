В день 1500 литров воды: в селе Тущыбек заработал водоочистной цех

В селе Тущыбек Мангистауского района заработал водоочистной цех, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.
Воду разливают в 0,5-литровые, литровые, полуторалитровые и пятилитровые тары в водопроводном цехе из выкопанного колодца. Это производство из чистых подземных вод стало местом для трудоустройства нескольких жителей села.
В цехе Ерлана Абдрахманова, взявшего на себя производство воды, имеются устройства для подогрева, очистки, разлива воды в емкости и нанесения товарного знака.
В день мы готовим около 1500 литров воды, разливая ее в специальные емкости. Запаса воды достаточно, чтобы производить еще больше продукции, - рассказал мастер водного производства Маргулан Сугиров.
Аким района Галымжан Ниязов посетил предприятие по производству воды «Кайнар су» и ознакомился с его работой.
Создание новых рабочих мест путем поддержки предпринимательства – требование сегодняшнего дня. Необходимо оказать максимальную поддержку инициативе предпринимателей, - заявил аким района Галымжан Ниязов.
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