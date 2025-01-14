Убийство солдата-срочника в Мангистау: военнослужащего судят в Астане

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В столицу прибыли родители, а также близкие Марата Баркулова. Слушания начались в Военном суде.

На скамье подсудимых - командир взвода одной из воинских частей Министерства обороны РК в Актау Дамир Досов. Он подозревается в том, что якобы выстрелил в рядового из табельного пистолета, и от полученного ранения солдат скончался по пути в больницу.

Ранее Азамат Сагал заявлял, что выявил допущенные нарушения законности и просил вышестоящие органы принять меры реагирования по их устранению. Подозреваемый лейтенант, как объяснил адвокат, проходит по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку). Однако, уверяет Азамат Сагал, дело должны были квалифицировать по пункту 9 части 2 статьи 99 УК РК, так как обстоятельства, установленные в ходе досудебного расследования, свидетельствуют, что командир взвода убил подчиненного именно из хулиганских побуждений.

Напомним, 7 сентября в Мангистауской области во время сборов на полигоне «Оймаша» произошел трагический инцидент. Солдат-срочник получил смертельное ранение в голову.

В Актау прибыл его отец и записал видеообращение. Позже стало известно, что подозреваемого поместили в изолятор.

Солдат Марат Баркулов, получивший огнестрельное ранение в лицо, незадолго до смерти просил деньги у родных и знакомых. Об этом рассказала мама погибшего Асия Баркулова.

Кроме того, отец погибшего в Мангистау солдата потребовал открытого суда. Он заявил, что не верит в случайную смерть сына. Мужчина также попросил привлечь к ответственности медиков.

Адвокат потерпевшей стороны ранее поделился информацией о ходе уголовного дела по факту гибели на военных сборах Марата Баркулова.

Мать солдата-срочника просила также признать ее потерпевшей и защищать ее на стадии следствия.

Позже журналист редакции Lada.kz встретилась с отцом погибшего солдата Марата Баркулова, чтобы узнать подробности уголовного дела.

Также Lada.kz подготовила подборку о других трагических случаях, произошедших среди срочников в Мангистау.