Работники Устюртского заповедника в Мангистау пожаловались на сокращение зарплат вдвое

Сотрудники Устюртского заповедника в Мангистауской области требуют вернуть им уровень прошлогодних заработных плат. За январь они получили в два раза меньше, хотя условия труда не изменились, передает Zakon.kz .

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В феврале сотрудников Устюртского заповедника ждал неприятный сюрприз. Они узнали, что им сократили заработные платы, при этом не предупредив их. Из зарплаты убрали коэффициент 1,6, который с 1993 года выплачивался им в качестве надбавки «за пустынность и безводность».

Устюртский заповедник отличается самыми тяжелыми природно-климатическими условиями в Казахстане – зимой там постоянный пронизывающий ледяной ветер, а летом – изнуряющая жара до +50 градусов.

В январе 2024-го нам подняли зарплату по поручению главы государства на 100 процентов. После этого моя зарплата, как внештатного сотрудника, составила около 200 тысяч тенге. Зарплату подняли всем – и техническому персоналу, и госинспекторам. Затем в марте 2024 года техническому персоналу и внештатникам убрали 80 процентов, и зарплата упала до 140 тысяч тенге. Так было до конца года. А с января 2025 года у всех убрали еще и коэффициент 1,6, который мы получали за тяжелые условия труда, ведь мы работаем в степи на огромной территории – 220-340 гектаров. В итоге зарплата, которая была 140 тысяч, упала до 100 тысяч тенге. Как жить на такие деньги? У всех семьи, кредиты, все дорожает, - рассказал инспектор заповедника Мурат Кожашбек.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК отмечают – все законно. Доплата в размере 60% за пустынность и безводность, которую выплачивали сотрудникам Устюртского государственного природного заповедника с 1993 года, была временно установлена до окончания работ по детальному районированию территорий республики по природно-климатическим зонам с учетом природных условий жизни населения и экологической обстановки.

Бюджетная система основывается на принципах обоснованности. Планирование бюджета осуществляется на основе нормативных правовых актов и других документов, определяющих необходимость включения в проект бюджета тех или иных расходов и обоснованность их объемов. Данные доплаты отсутствуют в постановлении правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», в связи с чем бюджет учреждения на 2025-2027 годы сформирован без указанных доплат. Заработная плата внештатных работников запланирована также на основании постановления о системе оплаты труда гражданских служащих, где отсутствуют доплаты за пустынность и безводность, в связи с чем выплаты доплат были приостановлены, - говорится в ответе комитета на запрос редакции.

Кроме заработных плат, сотрудники заповедника рассказывают о невыплате командировочных расходов. На вахты они уезжают в степь на 10 дней, при этом на продукты были вынуждены скидываться сами из своей и без того мизерной зарплаты.

Мы требуем выдавать нам суточные за вахтовые выезды на территорию заповедника. Дело в том, что заповедник ежегодно объявляет тендер на закупку продуктов питания – это картофель, лук, чай, соль, мясные консервы и макароны. Поставщик, естественно, закупает самые дешевые продукты и поставляет их крупными партиями в мешках и коробках. Но у заповедника нет условий для надлежащего хранения продуктов, поэтому они быстро портятся, или в них заводятся насекомые. Поэтому все инспекторы перед каждым выездом на вахту вынуждены скидываться по 10 тысяч тенге для закупа свежих продуктов, - рассказывают сотрудники заповедника.

В комитете отмечают, что ежегодно проводится проверка в том числе и по продуктам питания. Они же добавляют, что ранее сотрудники не жаловались и некачественные товары.

Устюртскому заповеднику из республиканского бюджета ежегодно предусматривается 2,5 миллиона тенге на приобретение продуктов питания. Во время рейдовых мероприятий государственным инспекторам дополнительно выдается сухой паек, - сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Председатель регионального экологического совета по Мангистауской области Адильбек Козыбаков отмечает, что материально-техническая база Устюртского заповедника сильно отстает от других резерватов, заповедников и национальных парков. А с такими мизерными зарплатами вскоре здесь работать будет и вовсе некому.

В Мангистау достаточно крупных компаний, которые могли бы оказывать заповеднику спонсорскую поддержку. Но, оказывается, есть нюансы, связанные с республиканским статусом особо охраняемой природной территории. И по закону компании не могут оказывать спонсорскую помощь государственным организациям, финансируемым из республиканского бюджета. Поэтому Устюртский заповедник отстает в плане своего обеспечения. Все эти проблемы становятся особенно актуальными сейчас, когда близится к завершению процесс присоединения к заповеднику большого участка на плато Капланкыр, что на стыке Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, - говорит эколог.

В комитете же проблем не видят. За последние четыре года на материально-техническое оснащение заповедника было выделено 88,6 миллиона тенге.

Были приобретены патрульные и пожарные транспортные средства, передвижной жилой вагон, оборудование. Также готовятся материалы для передачи двух автотранспортных средств в РГУ «Устюртский государственный природный заповедник» от РГУ «Государственный природный резерват «Бөкейорда» для охраны и патрулирования территории. Ежегодно на содержание Устюртского заповедника из республиканского бюджета выделяется порядка 300 миллионов тенге, которые направляются на оплату труда, налоги и отчисления работников, на командировочные расходы, на приобретение горюче-смазочных материалов, продуктов питания, запасных частей, хозяйственных товаров, услуг по ремонту и содержанию транспортных средств, коммунальные услуги, услуги связи и интернета, - говорится в сообщении комитета.

Сейчас сотрудники заповедника призывают чиновников из профильного ведомства пересмотреть условия и вернуть ранее срезанные надбавки, поскольку уже скоро желающих охранять огромную территорию и бороться с браконьерами за зарплату, размер которой чуть больше минимальной, будет просто некому.