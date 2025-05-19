Эмин Агаларов хочет построить курорт в Мангистау

Известный певец и предприниматель Эмин Агаларов намерен открыть в Мангистауской области курорт международного уровня. Об этом сообщает Telegram-канал Kazakh Tourism, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Бизнесмен Эмин Агаларов выразил заинтересованность в совместных с казахстанской стороной проектах. Об этом стало известно в ходе подписания меморандума о сотрудничестве между Kazakh Tourism и Sea Breeze Resort в Азербайджане.

Одной из центральных тем переговоров стало обсуждение возможности создания аналогичного Sea Breeze курорта на побережье Каспийского моря в Мангистауской области. Перспективными локациями для будущего проекта названы курортные зоны Кендерли и Теплый пляж – уникальные по природному потенциалу территории, способные стать новой точкой притяжения для международного туризма.

Заместитель председателя правления АО «НК «Kazakh Tourism» Даниел Сержанулы представил инвестиционный и туристский потенциал Мангистауского региона, акцентировал внимание на мерах государственной поддержки для иностранных инвесторов и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.

В ближайшее время Эмин Агаларов планирует визит в Мангистаускую область, где он лично ознакомится с потенциальными локациями для проекта.

У нас две задачи – увеличение взаимного потока между нашими странами, а также рассмотрение возможности интеграции аналогичного курортного проекта на берегу Каспийского моря, но уже на территории Казахстана, - отметил Эмин Агаларов.

Подчеркивается, что меморандум стал отправной точкой для дальнейшего сотрудничества для Kazakh Tourism и Sea Breeze Resort. Документ охватывает ключевые направления взаимодействия – от внедрения инновационных решений и аналитических исследований до реализации туристких инвестпроектов и организации совместных мероприятий. Особый акцент сделан на устойчивое развитие – одну из приоритетных задач современного туризма.

В рамках визита казахстанская делегация ознакомилась с проектом Sea Breeze в Баку. Сейчас комплекс представляет 500 гектаров и 7 километров береговой линии развитой территории. Он включает жилые кварталы, отели, школы, медучреждения, детские сады и досуговые зоны. В будущем площадь проекта достигнет 1300 гектаров и 22-х километров пляжной полосы.

Особое внимание в курортной зоне уделено экологичности: уже высажено свыше 10 миллионов деревьев, активно внедряются альтернативные источники энергии.