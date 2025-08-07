КЖСА сделало важное объявление для жителей Актау

Қазақ тіліне аудару

С 1 августа 2025 года внесены изменения в порядок оплаты коммунальных услуг ГКП «Каспий жылу, су арнасы». В предприятии предоставили подробности Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

По предоставленным данным, теперь платежи за услуги водоснабжения и теплоснабжения необходимо производить напрямую в адрес ТОО «МАЭК», а за услуги водоотведения (канализация) – ГКП «Каспий жылу, су арнасы». Связано это с расторжением договора на приём платежей с ТОО «Мангистау-ЕРЦ».

Оплатить услуги можно, как и прежде, через мобильные приложения АО «Kaspi Bank» и «Halyk Bank», однако при выборе получателя важно указать именно соответствующие организации, а не ТОО «Мангистау-ЕРЦ».

Учитывая изменение схемы приёма платежей, просим жителей не использовать «Мангистау-ЕРЦ» при оплате коммунальных услуг в приложениях Kaspi и Halyk. Оплата должна поступать напрямую к поставщикам, - сообщили в пресс-службе ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Напомним, в 2024 году для удобства граждан акимат Актау совместно с ТОО «Мангистау ЕРЦ» разработал и запустил проект по созданию единого платежного документа.