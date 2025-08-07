18+
07.08.2025, 14:43

«Это не ЧС»: Канат Бозумбаев высказался о падении беспилотника в Мангистау

Общество

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев прокомментировал падение беспилотников на территории страны, в том числе в Мангистауской области, передает Lada.kz.

 

Фото очевидцев
Фото очевидцев

Во время пресс-конференции Канату Бозумбаеву был задан вопрос о падении беспилотников на территории Мангистауской и Западно-Казахстанской областей. Журналисты поинтересовались, обращалось ли правительство Республики Казахстан к России или Украине с запросом о разъяснении происхождения этих беспилотных летательных аппаратов.

Заместитель премьер-министра РК заявил, что этот вопрос вне его компетенции и он не может оценивать работу сил ПВО или армии.

Что касается беспилотников, точно это не казахстанские беспилотники, у нас нет таких. И мы находимся рядом с границей со странами, между которыми вооруженный конфликт. Все может быть. Поэтому я думаю, что наши силовые органы разберутся во взаимодействии со своими коллегами из сопредельных стран. Это не было чрезвычайной ситуацией, не было ущерба и так далее, поэтому по моей линии не проходило. ЧС-ники выезжали, осмотрели, то есть они (беспилотники  прим. авт.) без боевой части. Потом силовики изымают, сами изучают, - сказал Канат Бозумбаев.

Напомним, ранее настоящий переполох среди жителей региона вызвал летательный аппарат, похожий на беспилотник, обнаруженный в Каракиянском районе.

По факту обнаружения летательного объекта в департаменте полиции Мангистауской области предоставили комментарий.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
Ну а что же не говорят что бпла имеет маркировку великобритании! И что возможно эти ударные беспилотники запускаются по территории соседнего государства с территории РК
07.08.2025, 20:42
