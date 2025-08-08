18+
07.08.2025, 20:00

Конфликт с подполковником полиции попал на видео в Актау

Общество 0 2 660 Лиана Рязанцева

Видео с инцидентом опубликовано в социальной сети. На кадрах женщина требовала показать сотрудницу полиции служебное удостоверение. В пресс-службе полиции Мангистауской области прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта
Фото создано с помощью искусственного интеллекта

На распространившихся кадрах видно, как женщина, находясь в здании управления административной полиции в Актау, потребовала у сотрудницы предъявить служебное удостоверение. Та, в свою очередь, отказалась показать документ, но сообщила свои личные данные.

Не добившись желаемого, автор видео заявила, что платит налоги, из которых, по её словам, выплачивается зарплата правоохранительнице. В завершение разговора полицейская назвала свою должность и фамилию.

Сегодня в Актау я столкнулась с вопиющим примером хамства и пренебрежения? На мою жалобу она не просто не отреагировала, а отказалась даже представиться. Цитата: «Пишите, жалуйтесь куда хотите». Это что вообще за подход? Это нормально, когда государственный служащий, который должен быть лицом закона, ведёт себя как базарная торговка, которой всё равно? Где этический кодекс сотрудников органов? Или он теперь только на бумаге?, - написала автор в социальной сети. 

Видео вызвало активное обсуждение среди пользователей Сети:

«Подполковник полиции Саидова Лейла  вы такая красавица», «Саидова Лейла, за такие красивые глаза ей можно простить все», «Красивая женщина! Такая спокойная! Блогер уже истерит, а полицейская такая приятная!», «Очень красивая девушка Саидова Лейла. Все грамотно и четко ответила», «Она сидит на рабочем месте и в этом случае необязательно предоставлять удостоверение, а кто она по должности и как её зовут, написано на двери», «Сотрудник полиции молодец».

Редакция Lada.kz обратилась за разъяснением в пресс-службу областного департамента полиции с вопросом: обязан ли их сотрудник предъявлять служебное удостоверение, находясь на своём рабочем месте.

Со стороны сотрудницы полиции не было никаких нарушений, - заявили в ведомстве.

В полиции пояснили, что в соответствии с Законом «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» сотрудник обязан предъявлять служебное удостоверение в случаях, когда обращается к гражданам: например, при посещении квартиры, на улице или при остановке автомобиля.

В данном случае сотрудница полиции находилась на своём рабочем месте  в служебном кабинете, поэтому необходимости предъявлять удостоверение или подтверждать свою принадлежность к правоохранительным органам не было. Она назвала своё звание и фамилию, - сообщили в полиции.

Для справки

Согласно пункту 1 статьи 20 Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе» служебное удостоверение является документом, подтверждающим принадлежность лица к правоохранительному органу, его должность в правоохранительной службе и специальное звание или классный чин.

Служебное удостоверение сотрудника подтверждает его право на ношение и хранение огнестрельного и иного оружия, специальных средств, за исключением сотрудника, осуществляющего функции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанию экстренной медицинской и психологической помощи населению, сотрудника органов государственной противопожарной службы, иные полномочия, предоставленные сотруднику в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

