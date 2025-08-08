Солдатский пляж превратили в парковку: полиция Мангистау оштрафовала водителей

Қазақ тіліне аудару

Полиция привлекла к ответственности водителей, которые парковали свои автомобили прямо на Солдатском пляже, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что к ответственности привлечены водители, не соблюдавшие требования дорожных знаков и парковавшиеся прямо на пляже.

Сотрудники полиции составили административные протоколы в отношении водителей на основании статьи 601 КоАП РК – «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», - сообщили в ведомстве.

Водителям предстоит выплатить штраф в размере трех месячных расчетных показателей, или 11 796 тенге.

Напомним, ранее в местных Instagram-пабликах жители Актау обратились к властям с просьбой навести порядок: комфортному отдыху у моря мешают паркующиеся прямо на пляже автомобили. В Актауском городском акимате сообщили, что в курсе сложившейся ситуации и уже принимаются меры по её разрешению.