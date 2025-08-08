Август будет засушливым в Мангистау – синоптики

Қазақ тіліне аудару

На большей части Мангистауской области в августе синоптики ожидают засуху, передает Lada.kz .

Фото: Pixabay

По данным специалистов РГП «Казгидромет», сразу для 12 регионов Казахстана последний месяц лета будет засушливым.

На юге страны в конце лета сохраняется высокая вероятность засухи, в августе засуха прогнозируется на большей части Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской и Улытауской областей, - говорится в распространённом сообщении.

Засуха также ожидается в некоторых районах Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Абайской, Алматинской, Кызылординской и Атырауской областей.