В Жанаозене у инфекционного отделения больницы появилось свое здание

В случае выявления инфекционных симптомов жителям рекомендуется обращаться за медицинской помощью по новому адресу - улица Сатпаева, здание 3/2.

Ранее в инфекционном отделении не было рентген-аппарата. В результате, пациенты, в том числе женщины, родившие в роддоме, доставлялись специальным транспортом в другое здание для прохождения рентген-обследования. Это создавало определённые сложности в процессе оказания медицинских услуг. Сейчас проблема полностью решена. Инфекционное отделение обеспечено собственным рентген-аппаратом. Отдельный рентген-аппарат установлен в родильном отделении, - сообщили в акимате Жанаозена.