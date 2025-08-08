Иммунизация от ВПЧ: в Мангистау слабо пользуются бесплатными вакцинами для девочек

Қазақ тіліне аудару

С 30 сентября прошлого года в Казахстане проводится иммунизации против вируса папилломы человека (ВПЧ). О том, как проводится кампания в Мангистауской области, рассказала заместитель руководителя регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гульнар Куркинбаева.

Гульнар Куркинбаева. Фото из архива Lada.kz

По ее словам, в этом году для Мангистауской области на закуп 17 062 дозы вакцины «Гардасил-4» было выделено 474 760 050 тенге.

С начала кампании в Казахстане по 30 июня текущего года первой дозой вакцины охвачено 3 234 11-летних девочек из запланированных 6 797, что составляет 47,6%, 2 414 из 6 303 12-летних школьниц (38,3%), 2 240 из подлежащих иммунизации 5 732 13-летних девочек из (39,1%). Наблюдаются низкие темпы охвата вакцинацией – привито порядка 8 000 подростков из запланированных 18 832, - отметила заместитель руководителя департамента.

Так, в Актау привито 2 069 подростков в возрасте 11 лет (24,5%), в Тупкараганском районе – 432 (43,3%), в Каракиянском районе – 397 (42,0%), в Бейнеуском районе – 747 (35,3%).

Среди 12-летних девочек охвачено 38,3%: в Актау – 1 855 (23,1%), в Тупкараганском районе – 437 (31,3%), в Каракиянском районе – 375 (28,5%), в Бейнеуском районе – 761 (27,7%).

Среди 13-летних школьниц охват составил 39,1%: в Актау – 1 650 (24,7%), в Тупкараганском районе – 375 (27,7%), в Каракиянском районе – 387 (22,7%), в Бейнеуском районе – 722 (26,2%).

Вторую дозу вакцины получили 496 девочек в возрасте 11 лет, 1 101 – в возрасте 12 лет, 1369 – в возрасте 13 лет.

Вакцина безопасна, хорошо переносится и рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения в качестве эффективного метода профилактики. Среди всех привитых случаев неблагоприятных побочных реакций не зарегистрировано, - прокомментировала Гульнар Куркинбаева.

Как сообщается на сайте министерства здравоохранения РК, в рамках первого этапа вакцинацию прошли более 149,3 тысяч казахстанских девочек в возрасте 11-13 лет, около 90 тысяч подростков получили вторую дозу вакцины. Всего с сентября прошлого года проведено 238,2 тысяч профилактических прививок против ВПЧ. Тем временем, ведомство планирует расширить охват вакцинацией ВПЧ, включая мальчиков в возрасте 11 лет.