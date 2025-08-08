18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.08.2025, 11:44

Фантастика и сюрреализм – Эмин Агаларов о Бозжыре

Общество

Известный азербайджанский предприниматель и певец Эмин Агаларов рассказал о своих впечатлениях от недавней поездки в Казахстан, где он рассматривал участки для потенциальных проектов, в том числе в Мангистауской области, передаёт Lada.kz.

Видео с ответом на вопрос о том, какие посещённые места его удивили больше всего, он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

По словам Эмина Агаларова, больше всего его удивил Казахстан, а именно  урочище Бозжыра. Во время деловой поездки в Мангистаускую область маршрут проходил через бескрайние степи, а добираться до ряда локаций приходилось на вертолёте Ми-8.

Ты летишь – степь, степь, степь, долго степь. Часами ты летишь. Приземляешься – такой склон горы, такие камни торчат гигантские. Это было дно океана когда-то. И там до сих пор скелеты. Какая-то фантастика, сюрреализм полный. Я был в шоке, - рассказал Эмин Агаларов.

В некоторых местах не было даже воды, но местные гиды настаивали, что посещение этих локаций того стоит.

Я был в восторге. Это какая-то фантастика… А так понятно, что всякие Таиланды и Мальдивы – это, понятно, красиво, - добавил он.

Напомним, Эмин Агаларов является одним из потенциальных инвесторов строительства курорта международного уровня в Мангистауской области.

Для справки

Эмин Агаларов – российский и азербайджанский певец, основатель и владелец города-курорта Sea Breeze в Баку, президент Agalarov Development. Родился 12 декабря 1979 года в Баку. Его отец – Араз Агаларов, миллиардер, владелец группы компаний Crocus Group.

Эмин Агаларов был женат на дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева.

