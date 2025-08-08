18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.08.2025, 12:26

Акимат Актау закупает новые контейнеры для сбора ТБО

Общество 0 1 714 Ольга Максимова

Сборники мусора обойдутся городскому бюджету в 89 миллионов тенге, передает Lada.kz.

Евроконтейнер. Иллюстративное фото: 2Gis
Евроконтейнер. Иллюстративное фото: 2Gis

Евроконтейнеры для сбора твердых бытовых отходов приобретет Актауский городской отдел ЖКХ. На эти цели из бюджета выделено 89 285 500 тенге (без учета НДС).

На эти средства планируется закупка 500 баков по цене 178 571 за штуку.

Как сказано в технической спецификации, объем каждого контейнера составит 1,1 кубометра, а грузоподъемность  440 килограммов. Также предусмотрена гарантия на баки сроком 24 месяца (замена запасных частей при поломке или порче товаров, а также своевременное предоставление материалов).

Эксплуатировать контейнеры планируется не менее пяти лет.

Напомним, в марте этого года стало известно, что акимат собирается потратить 891 миллион тенге на закупку гидравлической системы подземного сбора и хранения ТБО. Новость вызвала негативный отклик в обществе и тендер отменили.

Для справки

Евроконтейнер – это стандартный мусорный контейнер, обычно пластиковый или металлический, оснащенный колесами для удобства перемещения и крышкой для предотвращения распространения запахов и мусора.

5
5
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Следующий этап будет - замена ( распил ) вонючих мусоровозов со всевозможными протечками...
08.08.2025, 07:38
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

