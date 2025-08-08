В Мангистау закроют часть трассы Жетыбай – Жанаозен

Қазақ тіліне аудару

Ограничение для движения автотранспорта на участке трассы Жетыбай – Жанаозен будет действовать в течение двух дней, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото из архива

C 13 по 15 августа аэродромный участок автомобильной дороги Жетыбай – Жанаозен временно закроется для движения всех автотранспортных средств из-за проведения учений подразделениями авиационной службы КНБ РК.

Движение автотранспорта в направлении Жанаозена и в обратную сторону на данном участке будет организовано по объездной дороге, - сообщает областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол».

Напомним, впервые посадка военно-транспортной воздушной техники на автомобильную дорогу была совершена в 2021 году.