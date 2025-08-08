18+
08.08.2025, 15:05

В Актау хотят благоустроить сквер имени Захарова

Общество 0 3 412 Ольга Максимова

В сквере имени Захарова хотят установить детскую и воркаут площадки, а также возвести модульный тренажерный комплекс, передает Lada.kz.

Сквер имени Захарова в Актау. Фото автора
Сквер имени Захарова в Актау. Фото автора

Открытый конкурс на благоустройство сквера имени Захарова между 4 и 5 микрорайоном объявил Актауский городской отдел ЖКХ. Из бюджета выделили 49 711 392 тенге.

Согласно данным технической спецификации, в сквере хотят возвести воркаут площадку, модульный тренажерный комплекс, качели, брусья, детский игровой комплекс, лестницу-лиану, а также поставить дополнительные скамейки и урны.

Как рассказали в городском отделе ЖКХ, перечень объектов, планируемых к установке, не окончательный, и будет корректироваться после в ходе разработки эскиза проекта.

Благоустройство запланировано в рамках бюджетного участия по запросу жителей. После завершения конкурса выбранный подрядчик разработает эскиз проекта, в ходе его утверждения будем решать, что и куда размещать. Все зеленые насаждения будут сохранены, - сообщили в горотделе ЖКХ.

На участие в конкурсе, который был объявлен 1 и завершен 8 августа, поступило шесть заявок. Сейчас идет процесс их рассмотрения.

Кроме того, в рамках этого же проекта выделили 49 464 714 тенге на благоустройство участка возле дома №28 в 28 микрорайоне (воркаут зона, качели, озеленение территории сквера, установка детских площадок с различными игровыми элементами, реконструкция дорожек и пешеходных зон, установка скамеек и беседок, организация системы освещения).

Комментарии

8 комментарий(ев)
Космос
Космос
Не надо в этом сквере ничего строить, категорически! Тихий уголок в городе кому-то покоя не даёт... Только больше деревьев и лавочек, оставьте парк для спокойного отдыха и прогулок. Как только там появится какой либо бизнес - всё, конец скверу, будет как в Акбота, дикость и разруха...
08.08.2025, 16:49
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Пусть сразу озвучат дату благоустройства распила Ботанического сада 10 микр.
08.08.2025, 15:49
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Хоть бы раз назвали фамилии жителей которые делали запрос. Обычное отмывание бюджетных денег, а инициатор там городской акимат. Раздолбают всё это за 2-3 месяца, уже проходили это. Потом снова выделяют деньги на ремонт и так по кругу и вечно при бабках.
08.08.2025, 12:40
maksimsh
maksimsh
лучше эти деньги отдайте на благоустройство микрорайонов по соседству со сквером, чтобы ноги не ломать на том, что было тротуаром 30 лет назад! не надо трогать сквер!
08.08.2025, 11:58
Coffee
Coffee
Не надо туда ничего устанавливать =( Сейчас это тихое место для пеших прогулок. А с воркаут комплексом и игровой площадкой станет местом привлечения дегенератов =( Воркаут комплекс ещё куда не шло, а игровую площадку раздолбают за первые два месяца
08.08.2025, 10:42
fox1167
fox1167
"в сквере хотят возвести воркаут площадку, модульный тренажерный комплекс, качели, брусья, детский игровой комплекс, лестницу-лиану,"------Ну усё! Хана скверу! Сейчас ничего не могут (намеренно) делать на долго! Придут рукожопые поменяют тяп-ляп бордюры положат заново кое-как тротуарную плитку и хапнут за эту халтуру 50 лямов а потом понаедут туда прокатчики машинок из Акботы добивать до конца все деревья! В общем: прощай сквер!
08.08.2025, 10:33
Знакомый
Знакомый
Воо во !! Давайте туда машинки , самокаты... что без прибыли чиновников сквер пропадает!!!(( Вы с городским парком разберитесь , уже 10 лет ума ни как не дадите!!!Не трогайте один единственный нормальный сквер города!!!!!!!!
08.08.2025, 10:28
Pluto 9701
Pluto 9701
Последний зеленый уголок желаете сделать пустыней как парк акбота и иже им подобным мешает он ёкимату такой лакомый кусок да еще не продан и деньги не распилены
08.08.2025, 10:20
