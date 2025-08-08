В Актау хотят благоустроить сквер имени Захарова

Қазақ тіліне аудару

В сквере имени Захарова хотят установить детскую и воркаут площадки, а также возвести модульный тренажерный комплекс, передает Lada.kz .

Сквер имени Захарова в Актау. Фото автора

Открытый конкурс на благоустройство сквера имени Захарова между 4 и 5 микрорайоном объявил Актауский городской отдел ЖКХ. Из бюджета выделили 49 711 392 тенге.

Согласно данным технической спецификации, в сквере хотят возвести воркаут площадку, модульный тренажерный комплекс, качели, брусья, детский игровой комплекс, лестницу-лиану, а также поставить дополнительные скамейки и урны.

Как рассказали в городском отделе ЖКХ, перечень объектов, планируемых к установке, не окончательный, и будет корректироваться после в ходе разработки эскиза проекта.

Благоустройство запланировано в рамках бюджетного участия по запросу жителей. После завершения конкурса выбранный подрядчик разработает эскиз проекта, в ходе его утверждения будем решать, что и куда размещать. Все зеленые насаждения будут сохранены, - сообщили в горотделе ЖКХ.

На участие в конкурсе, который был объявлен 1 и завершен 8 августа, поступило шесть заявок. Сейчас идет процесс их рассмотрения.

Кроме того, в рамках этого же проекта выделили 49 464 714 тенге на благоустройство участка возле дома №28 в 28 микрорайоне (воркаут зона, качели, озеленение территории сквера, установка детских площадок с различными игровыми элементами, реконструкция дорожек и пешеходных зон, установка скамеек и беседок, организация системы освещения).