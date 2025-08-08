Какая погода ожидает жителей Актау в выходные дни?

О том, что ожидать жителям областного центра от погоды 9 и 10 августа, рассказали в региональном филиале РГП «Казгидромет», передает Lada.kz.
По данным синоптиков, в субботу, 9 августа, в городе возможны переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 23-25, днем 35-37 градусов тепла.
В воскресенье, 10 августа, прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью - 22-24 тепла, днем - 33-35 тепла.
Скорость ветра в выходные составит 9-14 метров в секунду.
Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.
Синоптики распространили штормовое предупреждение:
«В Актау 9 августа ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность».
