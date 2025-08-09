Когда восстановят разбитые тротуары в центре Актау

Қазақ тіліне аудару

Фото автора

Передвигаться по пешеходной зоне за домами № 31, № 32, № 33 и № 37, по словам местных жителей, всё равно, что ходить по территории после бомбёжки.

Это центр города и такой позор. Живём здесь более 25 лет, и ни разу никто не сделал тротуар. Так и живём в «Жаңа Қазақстан», — возмущаются жители.

В городском акимате сообщили, что в настоящее время ведётся разработка проектно-сметной документации для проведения комплексного благоустройства 11 микрорайона.