Часть Актау осталась без электричества

ГКП «АУЭС» информирует о частичном отключении электроэнергии, сообщает Lada.kz.
По данным ГКП «АУЭС», без электричества частично остались жители 5, 6, 7 и 14 микрорайонов.
На месте уже работает аварийная бригада. Специалисты проводят осмотр и устраняют неполадки в электросетях.
В АУЭС уточнили, что подача электроэнергии будет восстановлена по мере завершения ремонтных работ.
Жителей просят сохранять спокойствие и, по возможности, ограничить использование электроприборов до полного восстановления подачи.
