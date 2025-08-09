Часть Актау осталась без электричества

Қазақ тіліне аудару

Фото: pixabay.com

По данным ГКП «АУЭС», без электричества частично остались жители 5, 6, 7 и 14 микрорайонов.

На месте уже работает аварийная бригада. Специалисты проводят осмотр и устраняют неполадки в электросетях.

В АУЭС уточнили, что подача электроэнергии будет восстановлена по мере завершения ремонтных работ.

Жителей просят сохранять спокойствие и, по возможности, ограничить использование электроприборов до полного восстановления подачи.