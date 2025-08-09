В поезде Актобе — Мангистау на ребёнка обрушилась полка

Қазақ тіліне аудару

Пассажиры поезда № 110 Актобе — Мангистау сообщили о чрезвычайном инциденте: во время движения вагона № 16 самопроизвольно обрушилась верхняя полка на ребёнка. Пост о случившемся разместили в Instagram-паблике «AQTOBE SERGEK» , сообщает Lada.kz .

Кадр видео

По словам матери пострадавшей девочки, полка рухнула прямо на ребёнка.

Слава богу, никто не лежал сверху, иначе последствия могли бы быть трагическими. Еле успела подхватить полку, иначе не знаю, что было бы. Всю дорогу сидели в страхе, что упадёт и вторая, — рассказала женщина.

Она добавила, что обращения к руководству компании остались без ответа.

Данный вагон принадлежит частному перевозчику ТОО «Otpan Logistic», и работает под кураторством Министерства транспорта РК.

В компании корреспонденту Lada.kz пояснили, что оборвалась цепь с одной стороны, из-за чего полка частично отвалилась.

На человека она не упала, ситуацию устранили на месте, а позднее установили новую полку, — заверили в ТОО «Otpan Logistic».

Нпомним, ранее один из пассажиров зафиксировал на видео температуру воздуха в вагоне поезда Мангистау-Актобе, которая на момент съемки составила +40°C.