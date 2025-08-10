Туристический прорыв: что построят в Мангистау на 401 миллиард

Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития туристской зоны «Мангистау» на 2025–2029 годы. Документ предусматривает строительство отелей, развитие инфраструктуры, создание культурных и природных достопримечательностей, а также обустройство курортной зоны Кендерли, передаёт Lada.kz.
Комплексный план развития туристской зоны «Мангистау» на 2025–2029 годы включает 102 проекта общей стоимостью 400,99 млрд тенге. Из этой суммы 143,7 млрд тенге выделят из местного бюджета, а 257,3 млрд тенге поступят из внебюджетных источников — от частных инвесторов.
Редакция Lada.kz разобралась, как будет развиваться туризм и какие объекты появятся в регионе.
Новые отели и туристические объекты
В Мангистау появятся крупные гостиничные комплексы, санаторно-курортный центр в Актау, а также международный гостинично-туристский комплекс с гольф-клубом у «Тёплого пляжа». Среди других проектов — визит-центры, капсульные апартаменты, пирсы.
Гостиницы, курорты и туристические комплексы:
Согласно Комплексному плану развития, на привлечение инвестиций и реализацию инвестиционных проектов запланировано потратить 202 495 млн тенге. Из этой суммы 3 595,0 млн тенге поступят из местного бюджета, а 198 900 млн тенге обеспечат внебюджетные источники.
Развитие инфраструктуры
До 2029 года в Мангистау построят и модернизируют десятки дорог к ключевым туристическим локациям — урочищам Бозжыра, Тамшалы, Айракты, Кызылкуп, долине шаров Торыш, мысу Жыгылган и другим. Запланированы электрификация, водоснабжение и газификация этих территорий, а также установка антенно-мачтовых сооружений для улучшения связи. Помимо этого, планируется строительство морского вокзала в Актау и девяти зарядных станций для электромобилей.
На строительство дорог и развитие инженерной инфраструктуры предусмотрено 50 455,80 млн тенге, из которых 50 155,0 млн тенге выделят из местного бюджета, а 300 млн тенге поступят из внебюджетных источников.
Курортная зона Кендерли
Кендерли станет центром притяжения для туристов. Здесь построят аэропорт, автовокзал, дороги, пожарное депо и спасательную станцию, электросети и канализацию. Будет разработан мастер-план развития, а также выделены земли для инвесторов под строительство туристических объектов.
На развитие курортной зоны Кендерли выделят 138 178,2 млн тенге, из которых 80 181,5 млн тенге — из местного бюджета, а 58 096,7 млн тенге — из внебюджетных источников.
Цифровизация и безопасность
Для удобства путешественников внедрят мобильное приложение Mangystau Travel, установят навигационные знаки, приобретут автономные автоматические сейсмические станции. Туристскую полицию и ДЧС по Мангистауской области оснастят катерами, дронами, электроквадроциклами, а также создадут спасательные станции.
На проекты по цифровизации предусмотрено 90,0 млн тенге за счёт местного бюджета, а на обеспечение безопасности — 4 759,77 млн тенге, также из местного бюджета.
Продвижение и культурные события
Регион активно продвигают на международной арене. Запланированы веломарафон Tour de Bozjyra, соревнования Oceanman, международная туристическая выставка Mangystau International Tourism Forum, кинофестиваль имени Коркыт-ата, создание документального фильма о просветителе Бекет-ата, 3D-туры по подземным мечетям, а также масштабная маркетинговая кампания по продвижению Актау в соцсетях и мировых медиа.
Финансирование всех этих мероприятий составит 2 509,0 млн тенге за счёт местного бюджета.
Согласно документации, к 2029 году число внутренних туристов вырастет с 430 до 520 тыс. человек, иностранных — с 89 до 143 тыс. Количество занятых в сфере туризма увеличится до 2,7 тыс. человек, а доля отрасли в экономике региона — с 2,2% до 3,6%. Комплексный план призван превратить Мангистауский регион в один из ведущих туристических центров Казахстана, сочетающий уникальную природу, историческое наследие и современную инфраструктуру.
Ранее сообщалось, что в регионе выделено 12 перспективных туристических объектов, и одним из ключевых является туристская зона Кендерли. Для реализации ее потенциала будут решаться инфраструктурные вопросы, среди которых проведение инженерных коммуникаций, обеспечение туристических объектов электроэнергией, водоснабжением и транспортной доступностью. Помимо реконструкции дорог и других объектов, в селе Кендерли построят аэропорт. При этом учитывались предложения инвесторов и эко-активистов.
Комментарии0 комментарий(ев)