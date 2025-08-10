Туристический прорыв: что построят в Мангистау на 401 миллиард

Қазақ тіліне аудару

Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития туристской зоны «Мангистау» на 2025–2029 годы. Документ предусматривает строительство отелей, развитие инфраструктуры, создание культурных и природных достопримечательностей, а также обустройство курортной зоны Кендерли, передаёт Lada.kz.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Комплексный план развития туристской зоны «Мангистау» на 2025–2029 годы включает 102 проекта общей стоимостью 400,99 млрд тенге. Из этой суммы 143,7 млрд тенге выделят из местного бюджета, а 257,3 млрд тенге поступят из внебюджетных источников — от частных инвесторов.

Редакция Lada.kz разобралась, как будет развиваться туризм и какие объекты появятся в регионе.

Новые отели и туристические объекты

В Мангистау появятся крупные гостиничные комплексы, санаторно-курортный центр в Актау, а также международный гостинично-туристский комплекс с гольф-клубом у «Тёплого пляжа». Среди других проектов — визит-центры, капсульные апартаменты, пирсы.

Гостиницы, курорты и туристические комплексы:

«Bozjyra Safari» в Каракиянском районе, 2028 год;

«Ayrakty Safari Hotel» в Мангистауском районе, 2029 год;

Визит-центр «Pana Bozjyra» с этно-кофейней, 2026 год;

Санаторно-курортный комплекс в Актау, 2029 год;

Историко-культурный парк под открытым небом в Актау, 2028 год;

Благоустройство пеших маршрутов и смотровых площадок в урочищах Бозжыра, Тамшалы, 2027-2029 годы;

Международный гостинично-туристский комплекс, гольф-клуб и гольф-отель у «Тёплого пляжа», 2027 год;

«Town Center» в районе «Тёплого пляжа», 2026 год;

«Aqualina Resort» с отелем, медцентром, спорткомплексами, 2029 год;

Капсульные апартаменты «Omir Apartments», 2025 год;

Отель «Wyndham Garden Aktau», 2026 год;

Визит-центр в Актау, 2027 год;

Два пирса в Актау, 2028 год;

Стадион международного класса, 2029 год.

Согласно Комплексному плану развития, на привлечение инвестиций и реализацию инвестиционных проектов запланировано потратить 202 495 млн тенге. Из этой суммы 3 595,0 млн тенге поступят из местного бюджета, а 198 900 млн тенге обеспечат внебюджетные источники.

Развитие инфраструктуры

До 2029 года в Мангистау построят и модернизируют десятки дорог к ключевым туристическим локациям — урочищам Бозжыра, Тамшалы, Айракты, Кызылкуп, долине шаров Торыш, мысу Жыгылган и другим. Запланированы электрификация, водоснабжение и газификация этих территорий, а также установка антенно-мачтовых сооружений для улучшения связи. Помимо этого, планируется строительство морского вокзала в Актау и девяти зарядных станций для электромобилей.

На строительство дорог и развитие инженерной инфраструктуры предусмотрено 50 455,80 млн тенге, из которых 50 155,0 млн тенге выделят из местного бюджета, а 300 млн тенге поступят из внебюджетных источников.

Курортная зона Кендерли

Кендерли станет центром притяжения для туристов. Здесь построят аэропорт, автовокзал, дороги, пожарное депо и спасательную станцию, электросети и канализацию. Будет разработан мастер-план развития, а также выделены земли для инвесторов под строительство туристических объектов.

На развитие курортной зоны Кендерли выделят 138 178,2 млн тенге, из которых 80 181,5 млн тенге — из местного бюджета, а 58 096,7 млн тенге — из внебюджетных источников.

Цифровизация и безопасность

Для удобства путешественников внедрят мобильное приложение Mangystau Travel, установят навигационные знаки, приобретут автономные автоматические сейсмические станции. Туристскую полицию и ДЧС по Мангистауской области оснастят катерами, дронами, электроквадроциклами, а также создадут спасательные станции.

На проекты по цифровизации предусмотрено 90,0 млн тенге за счёт местного бюджета, а на обеспечение безопасности — 4 759,77 млн тенге, также из местного бюджета.

Продвижение и культурные события

Регион активно продвигают на международной арене. Запланированы веломарафон Tour de Bozjyra, соревнования Oceanman, международная туристическая выставка Mangystau International Tourism Forum, кинофестиваль имени Коркыт-ата, создание документального фильма о просветителе Бекет-ата, 3D-туры по подземным мечетям, а также масштабная маркетинговая кампания по продвижению Актау в соцсетях и мировых медиа.

Финансирование всех этих мероприятий составит 2 509,0 млн тенге за счёт местного бюджета.

Согласно документации, к 2029 году число внутренних туристов вырастет с 430 до 520 тыс. человек, иностранных — с 89 до 143 тыс. Количество занятых в сфере туризма увеличится до 2,7 тыс. человек, а доля отрасли в экономике региона — с 2,2% до 3,6%. Комплексный план призван превратить Мангистауский регион в один из ведущих туристических центров Казахстана, сочетающий уникальную природу, историческое наследие и современную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что в регионе выделено 12 перспективных туристических объектов, и одним из ключевых является туристская зона Кендерли. Для реализации ее потенциала будут решаться инфраструктурные вопросы, среди которых проведение инженерных коммуникаций, обеспечение туристических объектов электроэнергией, водоснабжением и транспортной доступностью. Помимо реконструкции дорог и других объектов, в селе Кендерли построят аэропорт. При этом учитывались предложения инвесторов и эко-активистов.