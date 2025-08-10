18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
10.08.2025, 16:08

Кто ваш участковый? В полиции Мангистау предоставили список с контактами

Общество 0 1 730 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz не раз обращались жители Актау с просьбой предоставить список участковых. Полиция региона предоставила список с контактами всех участковых инспекторов города.

На запрос редакции Lada.kz  в пресс-службе полиции региона предоставили список участковых инспекторов Актау и их мобильные номера телефонов:  

1 микрорайон и 3-промышленная зона: участковый Сайран Өміров, сотовый телефон —  8 708 958 24 94;

2 микрорайон: участковый Гулахмет Исмаилов, сотовый телефон —  8 775 277 59 11, 50-38-64;

3А, 3Б микрорайоны и 1-промышленная зона: участковый Болатбек Гафбуллаев, сотовый телефон —  8 707 053 19 95;

4, 4А микрорайоны: участковый Болат Шапағат, сотовый телефон —  8 705 156 85 39;

5, 5А микрорайоны: участковый Нурлан Еркебаев, сотовый телефон —  8701 362 28 36;

6, 6А микрорайоны: участковый Әділбек Тұрлыбеков, сотовый телефон —  8 775 892 78 46, 52-40-65;

7, 7А, 9, 9А микрорайоны: участковый Еркен Туленов, сотовый телефон — 8 775 919 08 28;

8, 10 микрорайоны: участковый Мұрат Мақсат, сотовый телефон —  8 701 023 92 93;

11, 11А микрорайоны: участковый Нұрлан Умарханов, сотовый телефон —  8 702 377 73 29;

12, 12А, 16 микрорайоны: участковый Серікбаев Ерлан, сотовый телефон — 8 707 107 07 91;

14, 14А микрорайоны: участковый Демесбаев Абылхайыр, сотовый телефон —  8 778 987 63 98;

15, 20, 20А, 41 микрорайоны: участковый Маулен Калиев, сотовый телефон — 8 777 463 85 86, 42-83-61;

21, 22, 23, 25 микрорайоны, 3-промышленная зона, населенный пункт Оймашы - 1, 2, 3: участковый Бақытжан Арысов, сотовый телефон —  8 708 188 44 70;

24, 26, 28А микрорайоны: участковый Азамат Тенизбаев, сотовый телефон —  8 701 403 40 02;

27 микрорайон: участковый Сейделі Әлімбек, сотовый телефон — 8 778 178 93 01;

28, 19, 19А, 40 микрорайоны: участковый Манас Исаев, сотовый телефон — 8 701 496 45 04;

28А, 24, 26 микрорайоны: участковый Амангелді Қыдырбаев, сотовый телефон — 8 702 444 51 15;

29, 30, 33, 39 микрорайоны, Толқын-1, 2: участковый Саттар Әзімбек, сотовый телефон — 8 702 961 60 05;

32А, 32Б, 32В микрорайоны: участковый Ескелді Тұяқбаев, сотовый телефон — 8 708 029 72 92;

32А, 32В, 34, 35, 38 микрорайоны: участковый Шерхан Жолдыбаев, сотовый телефон —  8747 597 0708;

34, 35, 38 микрорайоны: участковый Сәуле Хайтбаева, сотовый телефон —  8 776 888 00 94;

Поселок «Умирзак» и жилой массив «Рауан»: участковый Киргабаков Абзал, сотовый телефон —  8 778 362 81 11.

 

Комментарии

1 комментарий(ев)
Маряк
Маряк
13, 17 и 18 мкр. не указали
10.08.2025, 13:52
