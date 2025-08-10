Кто ваш участковый? В полиции Мангистау предоставили список с контактами

В редакцию Lada.kz не раз обращались жители Актау с просьбой предоставить список участковых. Полиция региона предоставила список с контактами всех участковых инспекторов города.
На запрос редакции Lada.kz в пресс-службе полиции региона предоставили список участковых инспекторов Актау и их мобильные номера телефонов:
1 микрорайон и 3-промышленная зона: участковый Сайран Өміров, сотовый телефон — 8 708 958 24 94;
2 микрорайон: участковый Гулахмет Исмаилов, сотовый телефон — 8 775 277 59 11, 50-38-64;
3А, 3Б микрорайоны и 1-промышленная зона: участковый Болатбек Гафбуллаев, сотовый телефон — 8 707 053 19 95;
4, 4А микрорайоны: участковый Болат Шапағат, сотовый телефон — 8 705 156 85 39;
5, 5А микрорайоны: участковый Нурлан Еркебаев, сотовый телефон — 8701 362 28 36;
6, 6А микрорайоны: участковый Әділбек Тұрлыбеков, сотовый телефон — 8 775 892 78 46, 52-40-65;
7, 7А, 9, 9А микрорайоны: участковый Еркен Туленов, сотовый телефон — 8 775 919 08 28;
8, 10 микрорайоны: участковый Мұрат Мақсат, сотовый телефон — 8 701 023 92 93;
11, 11А микрорайоны: участковый Нұрлан Умарханов, сотовый телефон — 8 702 377 73 29;
12, 12А, 16 микрорайоны: участковый Серікбаев Ерлан, сотовый телефон — 8 707 107 07 91;
14, 14А микрорайоны: участковый Демесбаев Абылхайыр, сотовый телефон — 8 778 987 63 98;
15, 20, 20А, 41 микрорайоны: участковый Маулен Калиев, сотовый телефон — 8 777 463 85 86, 42-83-61;
21, 22, 23, 25 микрорайоны, 3-промышленная зона, населенный пункт Оймашы - 1, 2, 3: участковый Бақытжан Арысов, сотовый телефон — 8 708 188 44 70;
24, 26, 28А микрорайоны: участковый Азамат Тенизбаев, сотовый телефон — 8 701 403 40 02;
27 микрорайон: участковый Сейделі Әлімбек, сотовый телефон — 8 778 178 93 01;
28, 19, 19А, 40 микрорайоны: участковый Манас Исаев, сотовый телефон — 8 701 496 45 04;
28А, 24, 26 микрорайоны: участковый Амангелді Қыдырбаев, сотовый телефон — 8 702 444 51 15;
29, 30, 33, 39 микрорайоны, Толқын-1, 2: участковый Саттар Әзімбек, сотовый телефон — 8 702 961 60 05;
32А, 32Б, 32В микрорайоны: участковый Ескелді Тұяқбаев, сотовый телефон — 8 708 029 72 92;
32А, 32В, 34, 35, 38 микрорайоны: участковый Шерхан Жолдыбаев, сотовый телефон — 8747 597 0708;
34, 35, 38 микрорайоны: участковый Сәуле Хайтбаева, сотовый телефон — 8 776 888 00 94;
Поселок «Умирзак» и жилой массив «Рауан»: участковый Киргабаков Абзал, сотовый телефон — 8 778 362 81 11.
Комментарии1 комментарий(ев)